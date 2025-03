'Strijd om Paixão barst los, nieuwe topclub ligt op de loer'

Napoli wil snel werk maken van de komst van , zo meldt Il Mattino. De Italiaanse krant verwacht dat er in maart al ontmoetingen zullen plaatsvinden tussen afgevaardigden van Feyenoord en Napoli, om bemoeienis van andere topclubs te voorkomen.

Paixão (24) is bezig aan zijn derde seizoen bij Feyenoord, dat de aanvaller in 2022 voor zo'n 4,5 miljoen euro overnam van Coritiba FC. De Braziliaan is uitgegroeid tot een van de dragende krachten van het elftal en liet zich op zondag andermaal gelden voor Feyenoord, door een hattrick te maken tegen FC Twente in de met 2-6 gewonnen kraker in Enschede.

LEES OOK: Van Hanegem weet wie de opvolger van Paixão bij Feyenoord moet worden

Eerder bleek al dat de Italiaanse topclub Napoli erg gecharmeerd is van Paixão. De Napoletanen zouden de Braziliaan al sinds januari op het verlanglijstje hebben staan. Terwijl de ploeg van Antonio Conte volop meedoet in de titelstrijd, wordt er dus ook nagedacht over volgend seizoen en zou er 150 miljoen euro klaarliggen voor zes versterkingen. Volgens Il Mattino heeft de hattrick van Paixão tegen Twente het proces versneld en gaat Napoli snel om tafel met Feyenoord, om inmenging van andere clubs zoals het AC Milan van Santiago Giménez te voorkomen.

Eljero Elia, die tussen 2015 en 2017 ook als linksbuiten speelde bij Feyenoord, ziet een transfer van Paixão wel zitten. De dertigvoudig international verwacht dat clubs zich vooral na zijn Champions League-prestaties voor Paixão gaan melden. Zo ziet Elia in Tottenham Hotspur een geschikte club voor de Braziliaan.

