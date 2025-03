'Igor Paixão bovenaan verlanglijstje van Italiaanse topclub'

staat hoop op lijstje met potentiële opvolgers van Khvicha Kvaratskhelia bij SSC Napoli, weet Il Mattino. De Braziliaanse vleugelaanvaller weet dit seizoen te imponeren bij Feyenoord en heeft zich daarmee in de kijker gespeeld van de Italiaanse club.

Napoli zag in de winterse transferperiode Kvaratskhelia voor een bedrag van liefst zeventig miljoen euro vertrekken naar het Franse Paris Saint-Germain. I Partenopei haalde met Noah Okafor, die op huurbasis overkwam van AC Milan, nog wel een vervanger, maar dat betreft een tijdelijke oplossing. In de zomer wil de huidige nummer twee van de Serie een definitieve oplossing, waarbij het oog dus is gevallen op Paixão.

"Het was niet de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan waarmee Paixão de aandacht op zich vestigde", aldus Il Mattino. "Nee, de 24-jarige Braziliaan staat al sinds januari op het lijstje van Napoli. Paixão ligt nu op pole position om samen met David Neres op de vleugels te spelen. Een Braziliaans duo dus voor Napoli."

Het Italiaanse medium weet dat Feyenoord zo'n 35 miljoen euro verlangt voor Paixão, die in 2022 voor ongeveer 4,5 miljoen betaalde aan het Braziliaanse Coritiba. Zover lijkt Napoli niet te willen gaan. "Napoli is bereid zo'n 25 miljoen te bieden. Maar hoe dan ook, de onderhandelingen gaan plaatsvinden."

Napoli is bijzonder gecharmeerd van Paixão, mede omdat hij op meerdere posities voorin uit de voeten kan. De Braziliaan speelde in het eerste seizoen onder Arne Slot als links- en rechtsbuiten, terwijl hij ook als valse spits kan fungeren. Door de vele problemen op het middenveld bij Feyenoord, wordt de rechtspoot dit seizoen ook weleens gebruikt als aanvallende middenvelder.

AS Roma heeft Paixão ook in het vizier

Vanuit Italië is er ook interesse van AS Roma voor Paixão, al lijkt Napoli de betere papieren te hebben. Wie ook op het lijstje stond van Napoli was Alejandro Garnacho, maar die optie lijkt te worden doorgestreept. I Partonopei zou 'zeer geïrriteerd' zijn door de houding van het management van de Manchester United-aanvaller. Afgelopen winter probeerde Napoli nog om Noa Lang binnen te hengelen, maar PSV blokkeerde een overgang.