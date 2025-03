Valentijn Driessen haalt na Feyenoord - Inter plots hard uit: 'Hij bakt er helemaal niets van'

Valentijn Driessen kan zich vinden in de keuzes die Robin van Persie woensdagavond maakte in de heenwedstrijd tegen Internazionale in de achtste finales van de Champions League. maakt dit seizoen als linksbuiten veel indruk bij Feyenoord, maar speelde tegen de kampioen van Italië meer vanuit de as. Volgens Driessen kon Van Persie ook niet heel veel anders. Feyenoord kampt met veel blessures in de selectie en de alternatieven hebben weinig indruk achtergelaten. Zoals , die er volgens Driessen ‘helemaal niets van bakt’.

Feyenoord hoopte Internazionale woensdagavond tegenstand te kunnen bieden. De Rotterdammers beleefden een aardige openingsfase, maar bleken uiteindelijk niet opgewassen tegen de nummer één van de Serie A. Volgens Driessen boekte Internazionale niet alleen een ‘typische Italiaanse overwinning’, maar ook een ‘hele makkelijke’. “Inter heeft heel weinig moeten doen en dat heeft natuurlijk alles te maken met waarmee Robin van Persie moet werken op dit moment en in deze wedstrijd. Je hebt gewoon te weinig kwaliteit. Gijs Smal is dan de grote man op het middenveld, maar die heeft de hele eerste seizoenshelft bijna alleen maar op de bank gezeten en is van origine een linksback”, zo zegt Driessen in een video-item op de website van De Telegraaf.

“Van de week moest Smal ook op het middenveld spelen en nu ook. Dat kun je die jongen niet kwalijk nemen en Van Persie ook niet, want meer smaken heeft hij gewoon niet”, zo vervolgt Driessen. De verslaggever zag Feyenoord in de eerste twintig minuten een aantal keer gevaarlijk doorkomen via vooral Ibrahim Osman, maar Internazionale bleef vervolgens gemakkelijk op de been. “Inter heeft hier met twee vingers in de neus een overwinning geboekt en die gaan over zes dagen in Milaan de boel gewoon afmaken en staan dan gewoon in de kwartfinales van de Champions League. Daar is eigenlijk niets vreemds aan.” Volgens Driessen was het verloop van de wedstrijd van te voren al uit te tekenen. “Je ziet dit hele scenario al vooraf voor je ogen voltrekken. Dan is het zover en gaat De Kuip erachter staan, maar dan gebeurt er niets omdat het kwaliteitsverschil gewoon veel te groot is. Daar kun je je tegen verweren, maar dan zal je je bij moeten neerleggen als Feyenoord.”

Van Justin Bijlow tot Quinten Timber en van Antoni Milambo tot In-beom Hwang: Feyenoord heeft een waslijst aan blessures

Driessen kritisch op Ivanusec

Volgens Driessen is de koploper in de Serie A ‘gewoon te machtig’ voor de nummer vier van Nederland, zeker als er veel belangrijke spelers ontbreken. Driessen zag Van Persie daarom ‘niet uit luxe, maar uit noodzaak puzzelen’. Paixão verscheen daardoor op de nummer tien-positie. “Op zich vond ik dat wel een logische positie voor Paixão, want hij komt ook graag met de bal aan zijn voet en zoekt dan graag de verdedigers op. Dat doet hij graag en in het begin lukte het ook wel, maar hoe verder de wedstrijd kwam, hoe meer moeite Feyenoord had om de Italianen van het lijf te houden, ook omdat er veel spelers zijn die het hele jaar door gewoon nauwelijks negentig minuten hebben gespeeld.” Van de alternatieven op de bank wordt Driessen niet vrolijk. “Ueda komt net terug van een blessure, die die kon heel kort spelen. Ivanusec heeft een paar kansen gekregen, maar hij bakt er helemaal niets van. Voor de rest zitten er allemaal 17-, 18-, 19-jarige jochies op de bank. Die sneeuwen hier onder. Als je hen een kans geeft tegen Inter, hebben ze misschien een half seizoen nodig om weer bij te komen van de dreun die ze krijgen.”

