Feyenoord krijgt flink verwijt: 'Dat is onaanvaardbaar, op een gegeven moment houdt het op'

Er moet zich volgende week dinsdag in Milaan een (klein) wonder voltrekken, wil Feyenoord zich alsnog ten koste van Internazionale kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De Nederlandse kranten sluiten zich daarmee aan bij hun Italiaanse collega’s, die woensdagavond na de 0-2 zege van Internazionale stelden dat de regerend kampioen van de Serie A al met zeker één been in de volgende ronde staat. Dat is volgens onze landgenoten ook geen schande, want Robin van Persie trad met een zeer gehavend elftal aan.

“Feyenoord zal voor een wonder in Milaan moeten zorgen, wil het de kwartfinales van de Champions League nog bereiken”, zo schrijft Marcel van der Kraan op de website van De Telegraaf. Feyenoord begon weliswaar nog wel aardig aan het heenduel met Internazionale, maar bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen de regerend kampioen van Italië én de verliezend Champions League-finalist van 2023. “De koploper van de Serie A, die met 2-0 zegevierde, is geen blinkende bolide uit de Ferrari-fabrieken, maar als gepantserd voertuig met een motor van 400 pk niet van de weg te krijgen. Van Persie zag zijn ploeg wat duwtjes geven, maar Internazionale bleef onverstoorbaar”, zo klinkt het.

Van Persie kan hoop putten uit de openingsfase van zijn ploeg. “Feyenoord presenteerde zich fris, durfde aan te vallen en met een best bijzondere formatie initiatieven te nemen”, zo zag Van der Kraan. En dat zal Van Persie zijn meegevallen, want hij moest ook voor het eerste duel met Inter door veel (belangrijke) namen een streep zetten. Daardoor kwamen meerdere spelers op een positie terecht waar ze normaal gesproken niet staan. “Met Ibrahim Osman, de van Brighton gehuurde aanvaller die veel snelheid heeft, maar dit seizoen weinig is gebruikt, in de basis als linksbuiten en Igor Paixão op de nummer tien-positie veraste Van Persie. Veel keuzes had hij natuurlijk ook niet, want hij had een extra middenvelder nodig in de buurt van Jakub Moder en Gijs Smal en met de in de voorbije weken falende Luka Ivanusec (enige alternatief) kon hij tegen het grote Inter niet aankomen”, aldus Van der Kraan.

‘Onaanvaardbaar voor een topclub’

De ziekenboeg is al het hele seizoen flink gevuld in Rotterdam-Zuid en houdt de gemoederen dan ook nadrukkelijk bezig. In de thuiswedstrijd tegen Inter miste Feyenoord onder meer Gernot Trauner, In-beom Hwang en Antoni Milambo, terwijl Justin Bijlow en Quinten Timber dit seizoen helemaal niet meer in actie komen. Verliezen was dan ook ‘geen schande’, zo stelt Willem Vissers van de Volkskrant. “Want Inter is veel beter dan AC Milan, de tegenstander in de tussenronde. Feyenoord kampt bovendien met een voor een topclub onaanvaardbaar groot aantal blessures, dat van het elftal een tombola maakt. De ploeg bleef wel strijden, met een legertje dat van veel wapens was ontdaan.” Vissers zag Feyenoord dan ook opnieuw ‘improviseren’. “Dat is geen nieuws meer, maar eens houdt het natuurlijk op. Liefst vijftien afwezigen telde de selectie, in een bijna surrealistisch scenario van blessures, een schorsing en drie niet ingeschreven spelers.”

Volgens Vissers is het voor Feyenoord te hopen dat een aantal belangrijke krachten snel terugkeert, zeker in de strijd om de felbegeerde derde plek in de Eredivisie. “Vooral op de positie van rechtsback was het puzzelen, vanwege blessures van Jordan Lotomba, Bart Nieuwkoop en de schorsing van Givairo Read. De Costa Ricaan Jeyland Mitchell was lichtelijk verrast toen hij de vraag kreeg of hij de rechterkant wilde verdedigen, als optie vier. Enfin, Feyenoord speelde op papier met bijna vier aanvallers, met Osman als linksbuiten, met de uitblinker van de laatste tijd, Paixão, op tien. Het liep best lekker in het eerste half uur”, zo zag Vissers. “Maar Inter is Inter, een geslepen, ervaren ploeg met wereldkampioenen uit meerdere landen, van Benjamin Pavard (Frankrijk, 2018) tot Lautaro Martínez (Argentinië, 2022), met mannen die Rotterdam kennen, oud-Feyenoorder Stefan de Vrij en voormalig Spartaan Denzel Dumfries.”

Zware onvoldoende voor Mitchell

De ‘nieuwkomers’ in het elftal worden wisselend beoordeeld. Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad was in ieder geval niet onder de indruk van Mitchell: hij krijgt een 4. “Bij de 2-0 liet Mitchell zich makkelijk uitspelen door Bastoni. De arbitrage was streng maar de verdediger veroorzaakte vervolgens een penalty, die werd gemist. En in de slotfase pakte hij te makkelijk een gele kaart. Het lijkt alsof Mitchell nog wel even tijd nodig heeft om er echt wekelijks te staan”, zo klinkt het. Osman daarentegen krijgt een 6.5 als rapportcijfer. “Hij zag lang niet alle acties slagen, maar alleen al in de openingsfase was hij een paar keer dreigend. Na rust bracht hij Moder nog een keer in stelling. Na een serie teleurstellende optredens liet hij Van Persie wel zien dat hij nog wel een rol wil spelen voor hij in de zomer terugkeert naar Brighton.”

