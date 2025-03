Italiaanse media trekken duidelijke conclusie na Feyenoord - Internazionale en prijzen twee spelers

Internazionale kan zich zo goed als zeker gaan opmaken voor de kwartfinales van de Champions League. Tot die conclusie komen de Italiaanse media na afloop van de eerste ontmoeting met Feyenoord in de achtste finales van het miljardenbal. De regerend kampioen won woensdagavond met 0-2 in De Kuip en staat, zo schrijven de kranten, daardoor met zeker één been in de volgende ronde.

“Een duidelijke overwinning, geruststellend met het oog op de return in Milaan die enkel gemanaged hoeft te worden”, zo schrijft Tuttosport. Volgens de Italiaanse media staat Internazionale zelfs met ‘anderhalf been’ in de volgende ronde van de Champions League. “Feyenoord leek geen moment in staat de superioriteit van de Nerazurri in twijfel te trekken. De bommenwerpers, Thuram en Lautaro, beslisten de wedstrijd.” Internazionale kreeg diep in de tweede helft nog de uitgelezen mogelijkheid op de 0-3, maar Piotr Zielinski faalde vanaf elf meter. “Een rake penalty had de wedstrijd in San Siro tot een echte formaliteit gemaakt.”

Marcus Thuram en Lautaro Martínez kroonden zich uiteindelijk tot matchwinners. Feyenoord begon nog wel goed aan de wedstrijd en kreeg een aantal mogelijkheden, maar Internazionale nam gaandeweg de eerste helft het heft in handen en sloeg vlak voor rust toe via Thuram. Volgens La Gazzetta dello Sport schreef zowel Thuram als Martínez ‘geschiedenis’ in De Kuip. “In de Rotterdamse ‘Badkuip’ drijven drie berichten in een fles: één voor Lilian Thuram, één voor Sandro Mazzola en een laatste, meest indringende, voor de hele Champions League. Inter sloeg twee keer toe tegen Feyenoord en zette een voet in de kwartfinales met de beste verdediging van Europa: één doelpunt tegen in negen wedstrijden. Dit alles terwijl de twee Nerazzurri-aanvallers op hun eigen manier geschiedenis schrijven”, zo doelt de roze sportkrant op het feit dat Thuram scoorde in het stadion waar zijn vader Lilian in 2000 Europees kampioen werd en Martínez dankzij zijn treffer de meest scorende Inter-spits in de Champions League is.

Speciale avond voor Thuram en Martínez

La Gazzetta dello Sport spreekt ondanks de comfortabele overwinning voor Inter van een ‘zware wedstrijd, vooral in het eerste kwartier’. De regerend kampioen én huidige koploper van Italië overleefde de Rotterdamse storm in de openingsfase en opende vlak voor de rust de score uit een hoogstandje van Thuram. “De voorsprong is een ansichtkaart uit het verleden. Marcus Thuram, trots van aard, weet dat hij in 2025 slechts één doelpunt heeft gemaakt en dat zijn vader in dit stadion 25 jaar geleden het EK won. Zo prikte hij in minuut 40, op aangeven van Barella na een fraaie pass van Asllani op Dumfries, Wellenreuther lek met een volley met de buitenkant van zijn rechter, waardoor De Kuip voor het eerst het zwijgen werd opgelegd”, zo klink het. Dat gebeurde een paar minuten na de rust opnieuw, ditmaal was het Martínez die doel trof. En daardoor lijkt Internazionale het ticket voor de kwartfinales alvast te kunnen gaan boeken.

Die mening deelt Corriere dello Sport. “Inter stelt plekje in kwartfinales veilig”, zo kopt die site op de hoofdpagina. “Thuram en Lautaro, Inter klampt zich vast aan zijn twee aanvallers en komt als overwinnaar uit de eerste etappe in de achtste finales van de Champions League in het huis van Feyenoord, in De Kuip. Het eindigt in 0-2, al had het ook 0-3 kunnen zijn: Zielinski miste een strafschop, gehypnotiseerd door Wellenreuther. Inzaghi en zijn team zullen de dubbele voorsprong moeten managen en verdedigen tijdens de return in San Siro, die voor dinsdag 11 maart op het programma staat”, zo klinkt het. ook Corriere dello Sport spreekt van een ‘speciale avond’ voor Martínez. “Zijn doelpunt maakt van hem de topscorer van Inter in de Champions League.” De Argentijn staat nu op achttien treffers in de belangrijkste Europese clubcompetitie.

