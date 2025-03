Ibrahim Osman realiseert zich dat hij iets heel doms heeft gedaan

Feyenoord-trainer Robin van Persie kan volgende week dinsdag in de return tegen Internazionale in de achtste finales van de Champions League géén beroep doen op . De Ghanees had woensdagavond in de heenwedstrijd een basisplaats en maakte voor de rust een prima indruk, maar kwam in de tweede helft al een stuk minder in het spel voor. Hij pakte in minuut 76 een gele kaart na een ‘lompe sliding’, zo oordeelde Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp, en mist daardoor de return in Milaan.

Osman was in de eerste helft van het heenduel met Internazionale betrokken bij een aantal gevaarlijke momenten van Feyenoord en kreeg daarvoor complimenten op social media, maar slaagde er na de pauze een stuk minder in om zijn stempel te drukken. Na 75 minuten was de tank zo goed als leeg bij Osman en dat was volgens Schildkamp ook wel te zien aan de actie die leidde tot een gele kaart. Osman probeerde op snelheid Denzel Dumfries te verschalken, maar de Oranje-international liet zich niet te kijk zetten. De Ghanees zette vervolgens een ‘lompe sliding’ in, waarmee hij Dumfries raakte. Osman kreeg daarvoor geel, zijn derde prent in dit Champions League-seizoen. Daardoor is hij er volgende week niet bij.

