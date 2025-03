Feyenoord-supporters richten zich in minuut 59 massaal tot één speler en zingen hem luidkeels toe

kon woensdagavond in de heenwedstrijd tegen Internazionale in de achtste finales van de Champions League op een hartelijk ontvangst rekenen. De Japanner stond sinds midden februari aan de kant met een dijbeenblessure, maar maakte in de tweede helft van het duel tussen Feyenoord en de regerend kampioen van Italië zijn rentree. Ueda werd meteen massaal toegezongen door het Legioen.

Vlak na de invalbeurt van Ueda kreeg Internazionale de uitgelezen mogelijkheid op 0-3, maar Timon Wellenreuther keerde de strafschop

Julián Carranza was woensdagavond de spits van Feyenoord. De Argentijn knikte zijn ploeg twee weken geleden nog ten koste van AC Milan naar de achtste finales van de Champions League, maar kwam tegen de andere ploeg uit Milaan niet tot nauwelijks in het spel voor. Dat Carranza aan de aftrap verscheen, had vooral te maken met de enorme ziekenboeg in Rotterdam-Zuid. Ueda kampte de afgelopen weken eveneens met een blessure, waardoor hij de return tegen AC Milan én de competitieduels met NAC Breda, Almere City en NEC aan zich voorbij moest laten gaan.

Robin van Persie maakte voorafgaand aan de eerste ontmoeting met Internazionale al bekend dat Ueda hoogstens een half uur in actie kon komen. De Japanner begon dus op de bank, maar verscheen al vroeg in de tweede helft binnen de lijnen. Van Persie had na een klein kwartier voetballen na de pauze genoeg gezien van Carranza en haalde de Argentijn voortijdig naar de kant. Ueda verving de ‘held van Milaan’ en werd bijna meteen in stelling gebracht, maar hij kwam net niet bij de bal. Ueda speelde tot op heden twintig wedstrijden dit seizoen. Daarin was hij vijf keer trefzeker, waaronder tweemaal in de Champions League. Feyenoord nam de spits in de zomer van 2023 voor veel geld over van Cercle Brugge, maar mede door de aanwezigheid van Santiago Giménez moest hij lang genoegen nemen met een rol op het tweede plan.

Indien fit, is Ueda, zeker na het vertrek van Giménez naar AC Milan, normaal gesproken de eerste spits van Feyenoord. Hoewel hij zijn aankoopbedrag nog niet waar heeft kunnen maken, is hij erg geliefd bij in ieder geval een deel van de Rotterdamse achterban. Bij zijn rentree tegen Internazionale werd hij hartstochtelijk toegezongen. “Heeey hey Ueda! I wanna know if you score a goal!”, zo klonk het in De Kuip.

