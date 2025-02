Feyenoord-supporters zingen plots een speler massaal toe, vlak na opkomst AC Milan

Feyenoord-supporters hebben woensdagavond in de aanloop naar het thuisduel met AC Milan in de tussenronde van de Champions League massaal een steuntje in de rug gegeven. De Japanner heeft woensdagavond een basisplaats in de ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart en werd tijdens de warming-up plotseling luidkeels toegezongen door het Feyenoord-publiek.

Feyenoord telde in de zomer van 2023 miljoenen euro’s neer voor Ueda. De Rotterdammers speelden daarmee alvast in op een transfer van Santiago Giménez, die na zijn eerste seizoen in Nederland al in verband werd gebracht met een overstap naar een Europese topcompetitie. Giménez bleef Feyenoord echter trouw en was in de eerste helft van het afgelopen seizoen uitstekend op dreef, waardoor Ueda er eigenlijk niet aan te pas kwam. De Japanner kwam tijdens zijn eerste seizoen tot vijf doelpunten in 37 wedstrijden in alle competities.

Afgelopen zomer werd Giménez opnieuw in verband gebracht met een transfer. Hij leek hard op weg naar Nottingham Forest, maar tot een overstap naar de Premier League kwam het uiteindelijk niet. De Mexicaan was ook onder Brian Priske de eerste keus in de spitspositie. Een bovenbeenblessure opgelopen in september hield Giménez echter twee maanden aan de kant. Ueda kreeg in de tussentijd de kans om zich te bewijzen als - in ieder geval tijdelijke - eerste spits en was met doelpunten tegen Benfica in de Champions League en NAC Breda, FC Twente en Go Ahead Eagles eindelijk belangrijk voor zijn ploeg. Helaas voor Feyenoord en Ueda liep ook de Japanner een blessure op, eind oktober in De Klassieker tegen Feyenoord, waardoor hij in het restant van de eerste seizoenshelft niet meer in actie zou komen.

LEES OOK: Van Hanegem ziet 'veelzeggend' moment bij Feyenoord, waar teamgenoot volledig wordt genegeerd

Ueda maakte vorige maand in de thuiswedstrijd tegen Bayern München zijn rentree en was direct trefzeker. Dat gaf de Feyenoord-supporters hoop, zeker omdat Giménez op dat moment al in verband werd gebracht met een transfer naar AC Milan. Die zou ruim anderhalve week later afgerond worden. Ueda verving Giménez in De Klassieker tegen Ajax, maar kwam er niet aan te pas. Dat was ook in de bekerwedstrijd tegen PSV het geval. In de Rotterdamse stadsderby tegen Sparta kreeg Julián Carranza de voorkeur boven Ueda, maar tegen AC Milan is het weer de beurt aan de Japanner. De steun van het publiek heeft hij in ieder geval. Tijdens de voorbeschouwing op Ziggo Sport was luid en duidelijk te horen dat de Feyenoord-supporters, vlak na de opkomst van de AC Milan-spelers, het nummer over Ueda zongen. “Heeee he Ueda! Oeh! Ah! I wanna know, can you score a goal?”, zo klonk het (zie onderstaande video van Ziggo Sport).

