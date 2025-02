Van Hanegem ziet 'veelzeggend' moment bij Feyenoord, waar teamgenoot volledig wordt genegeerd

Door het aanstaande vertrek van naar AC Milan, verscheen zondag in De Klassieker tegen Ajax voor het eerst sinds 30 oktober - de thuiswedstrijd tegen de aartsrivaal - aan de aftrap bij Feyenoord. De Japanner was onlangs nog trefzeker tegen Bayern München, maar kwam in de Johan Cruijff ArenA geen moment in het spel voor. Willem van Hanegem vond een actie van , die Ueda volledig negeerde, in de eerste helft zowel opvallend als ‘veelzeggend’.

Feyenoord telde in de zomer van 2023 miljoenen euro’s neer voor de komst van Ueda en speelde daarmee alvast in op een mogelijke transfer van Giménez. De Mexicaan werd toen al in verband gebracht met een overstap naar een buitenlandse topcompetitie. Giménez bleef Feyenoord echter trouw en scoorde er vooral in de eerste seizoenshelft lustig op los, waardoor Ueda veel geduld moest opbrengen. Hij kwam tijdens zijn eerste seizoen in Rotterdam tot vijf doelpunten in 37 wedstrijden. Giménez werd afgelopen zomer wederom gelinkt aan een transfer, maar opnieuw kwam het er niet van. Ueda moest zodoende wéér genoegen nemen met een rol als stand-in.

Giménez liep in september echter een bovenbeenblessure op. Daardoor kreeg Ueda eindelijk een paar wedstrijden de kans als basisspeler. Hij scoorde in de Eredivisie tegen NAC Breda, FC Twente en Go Ahead Eagles én in de Champions League tegen Benfica. Helaas voor de Japanner raakte hij op 30 oktober geblesseerd tegen Ajax, waardoor hij bijna drie maanden moest toekijken. Ueda maakte in de thuiswedstrijd tegen Bayern München zijn rentree en was meteen trefzeker. Nu Giménez op het punt staat afscheid te nemen van Feyenoord, lijkt Ueda zich zeker anderhalf jaar na zijn komst de nummer 9 van de Rotterdammers te mogen noemen. Maar in De Klassieker tegen Ajax kon hij zijn stempel (nog) niet drukken.

Volgens Van Hanegem lag dat niet enkel aan Ueda. “Ueda moet het na de verkoop van Giménez naar AC Milan gaan doen bij Feyenoord. Voor rust kreeg Paixão de kans om hem weg te steken richting het doel van Ajax, maar de Braziliaan besloot zelf te schieten. Dat vind ik veelzeggend, daar niet de nieuwe eerste spits een geweldig moment bezorgen maar zelf op het doel schieten”, zo klinkt het namens Van Hanegem op de website van het Algemeen Dagblad. Ueda maakte vlak voor het einde van de reguliere speeltijd plaats voor Julián Carranza. Met de Argentijn binnen de lijnen hoopte Feyenoord in ieder geval een punt over te houden aan het duel in Amsterdam, maar dat zat er niet in.

Givairo Read

Van Hanegem zag dat er nog steeds spelers zijn ‘die denken dat het gewoon weer een wedstrijdje was’. “Givairo Read is nog jong en hij zal die fout niet meer maken. Maar ik vond dat gat met Kenneth Taylor niet dichtgooien van een andere orde dan bijvoorbeeld gevaarlijk balverlies lijden. Dit zei iets over hoe ze bij Feyenoord denken ondanks de crisis”, aldus Van Hanegem, die zag dat Ajax minder van die momenten had. “Al vind ik dat die ploeg wel erg makkelijk kiest voor allemaal achteruit rennen als ze op voorsprong zijn gekomen. Ze lieten Feyenoord zelf terugkeren in de wedstrijd en pas na de 1-1 namen ze weer wat initiatief om aan te vallen. Nu liep het goed af, maar die zekerheid heb je natuurlijk niet.”

