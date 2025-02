Feyenoord aast op dubbelslag: na vertrek Giménez worden twee aanvallers genoemd

Feyenoord hoopt zich in de laatste dagen van de winterse transferwindow nog te verzekeren van de komst van een nieuwe spits. De Rotterdammers staan op het punt afscheid te nemen van de naar AC Milan vertrekkende en willen naar verluidt dolgraag een vervanger strikken. Volgens 1908.nl moet José Cardoso da Cruz overkomen van het Turkse Göztepe SK en wil Feyenoord in de persoon van Stéphano Carrillo ook alvast een aanvaller met het oog op de toekomst vastleggen.

Feyenoord-trainer Brian Priske kreeg in de aanloop naar De Klassieker tegen Ajax een enorme domper te verwerken. Giménez werd weliswaar al even in verband gebracht met een overstap naar AC Milan, maar de verwachting was in eerste instantie dat hij tegen Ajax ‘gewoon’ nog in actie zou komen. Feyenoord en AC Milan bereikten zaterdagmorgen echter een akkoord over een transfersom van maximaal 35 miljoen euro. Giménez reisde diezelfde dag al af naar Milaan, waardoor hij een dag later in de Johan Cruijff ArenA al niet meer van de partij was. Met Ayase Ueda als vervanger slaagde Feyenoord er niet in een goed resultaat neer te zetten (2-1 verlies).

De Japanner is op het eerste oog de logische vervanger van Giménez, terwijl Feyenoord met Julián Carranza nóg een spits tot zijn beschikking heeft. Maar de Rotterdammers willen naar verluidt nóg een aanvaller naar De Kuip halen. Volgens 1908.nl is Rômulo een spits ‘die er direct kan staan’. “De 22-jarige Braziliaan met een behoorlijk moyenne wordt momenteel nog gehuurd van Club Athletico Paranaense, dat aankomende zomer een koopoptie van 2,5 miljoen euro getriggerd ziet worden door de nummer vijf uit Turkije, waardoor hij tot medio 2028 onder contract staat”, zo klinkt het. Feyenoord gaat naar verluidt tóch een poging wagen om Rômulo deze winter al naar Rotterdam te halen. “Feyenoord moet uiteindelijk met miljoenen over de brug komen om de Braziliaanse goalgetter naar Rotterdam te krijgen. Göztepe ontving al meerdere aanbiedingen van Feyenoord, terwijl ook de speler zijn zinnen op een overgang naar Rotterdam-Zuid heeft gezet.”

Naast Rômulo ook een spits voor de toekomst

Rômulo draagt sinds februari vorig jaar het shirt van Göztepe. Voor die club kwam hij tot op heden 33 keer in actie, goed voor vijftien doelpunten en elf assists. Naast de 22-jarige Braziliaan wordt ook Stéphano Carrillo door 1908.nl in verband gebracht met een overgang naar Feyenoord. De 18-jarige Mexicaan, landgenoot van Giménez, staat momenteel nog onder contract bij Santos Laguna en zou in Rotterdam-Zuid in eerste instantie de jeugdopleiding moeten ‘versterken’. “Carrillo staat in Mexico te boek als supertalent en wist in 710 minuten voor de hoofdmacht van Santos Laguna ook al eens tot scoren te komen. De talentvolle Mexicaan speelt momenteel zijn wedstrijden voor de Onder-23 van zijn club, terwijl hij ook uitkomt voor de Onder-20 van zijn thuisland”, zo klinkt het. Feyenoord zou al een voorstel hebben ingediend om Carrillo over te nemen.

Einde transferwindow in zicht

Feyenoord zal wel haast moeten maken om zowel Rômulo en Carrillo nog voor het verstrijken van de transferdeadline naar Rotterdam te kunnen halen. Nederlandse clubs hebben nog tot dinsdagavond 23.59 uur de tijd om hun selectie te versterken. In de grote Europese voetballanden, zoals Duitsland, Engeland en Spanje, sluit de transfermarkt maandagavond om 23.59 uur al de deuren.

