Afellay haalt uit naar speler van Feyenoord: 'Hij is niet vooruit te branden!'

Ibrahim Afellay is niet te spreken over het optreden van voorafgaand aan de 1-0 bij het duel tussen Ajax en Feyenoord. Volgens de analist van Studio Voetbal verzaakte de rechtsback van Feyenoord.

Nieuwkoop stond voorafgaand aan de 1-0 diep op de helft van Ajax en verrichtte geen serieuze poging om de Amsterdamse tegenaanval te verijdelen. Anis Hadj Moussa deed dat wel, maar stond daardoor tegenover twee man. Uiteindelijk maakte Brian Brobbey de 1-0.

“Brobbey houdt de bal eerst goed bij zich. Maar Nieuwkoop wandelt gewoon!”, stelt Afellay. “Berghuis staat bijna op dezelfde hoogte, maar die zie je vervolgens sprintend naar voren komen. Hadj Moussa staat in z’n eentje tegenover twee man. Nieuwkoop loopt met een zak aardappelen op de rug terug. Hij is niet vooruit te branden.”

© NOS. De positie van Bart Nieuwkoop, voorafgaand aan de tegenaanval van Ajax.

Afellay gunt Brobbey het doelpunt ‘van harte’. “Maar wat Nieuwkoop doet, is cruciaal. Als verdediger moet je mee naar voren, maar je primaire taak is verdedigen. Als Berghuis jouw directe tegenstander is, en het wel kan opbrengen om naar voren en naar achteren te lopen, dan moet je zorgen dat je op tijd terug bent. Dat was hij niet.”

Nieuwkoop werd eerder op de zondag ook al bekritiseerd door Leonne Stentler. Bij Studio Sport zei de oud-voetbalster dat Nieuwkoop, maar ook Hadj Moussa, 'op hun dooie gemakje' terugliepen. "Hadj Moussa probeert het nog wel, maar net als tegen Lille (6-1 nederlaag, red.) liet hij het afweten. Hij verdedigde een beetje half, maar liet het eigenlijk gewoon lopen."

