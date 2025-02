Feyenoord krijgt na laatste fluitsignaal nog een trap na in Johan Cruijff ArenA

Supporters van Ajax konden het niet laten om na de gewonnen Klassieker een steekje uit te delen aan rivaal Feyenoord. Kort na het laatste fluitsignaal daalde het ‘Helemaal niets in Rotterdam’ neer vanaf de tribunes in de Johan Cruijff ArenA.

Weinigen hadden het voorafgaand aan het seizoen voorzien, maar Ajax mag nog altijd dromen van de landstitel. Met een duel tegoed bedraagt de achterstand op koploper PSV slechts twee punten. Ajax heeft dus minder verliespunten dan de Eindhovenaren en verkeert in de Eredivisie in goede vorm, met vijf opeenvolgende zeges.

De kwetsbaarheid van de ploeg van Francesco Farioli bleek vorige maand wel in de wedstrijden tegen AZ (2-0 nederlaag in de KNVB Beker) en RFS (1-0 nederlaag in de Europa League), maar toch is de euforie groot in Amsterdam.

Feyenoord staat vierde en heeft een achterstand van veertien punten op PSV. De Rotterdammers zullen alle zeilen moeten bijzetten om in de top drie te eindigen en uitzicht te houden op Champions League-voetbal.

De ploeg van Brian Priske is, in tegenstelling tot Ajax, nog wel actief in het bekertoernooi. Ook doet Feyenoord nog mee in de Champions League en wist men in augustus de Johan Cruijff Schaal te winnen. Het 'helemaal niets in Rotterdam' is dus niet helemaal op zijn plaats, maar tekent wel de euforie bij Ajax. Het lied werd ingezet door de fans nadat Ajax de 2-1 overwinning over de streep had getrokken.

