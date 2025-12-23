kampt met vliegangst, zo vertelt hij openhartig in een video-item van ESPN. De middenvelder van Feyenoord, dit seizoen een van de uitblinkers in Rotterdam, laat zich daar echter niet door tegenhouden bij Europese wedstrijden.

Valente werd afgelopen zomer voor zo’n zeven miljoen euro door Feyenoord opgepikt bij FC Groningen. De middenvelder startte het seizoen vanaf de reservebank, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit de basisopstelling van de Rotterdammers. In een video-item van ESPN moet Valente zijn mooiste vijf momenten van 2025 kiezen. Eén daarvan is het moment dat hij uit de helikopter moest stappen tijdens de Open Dag van Feyenoord. Die traditie hanteren de Rotterdammers jaarlijks om nieuwe aankopen te introduceren bij Het Legioen.

“Ik heb hoogtevrees”, bekent Valente in het item van ESPN. Toch stapte de middenvelder de helikopter in tijdens de Open Dag van Feyenoord. “Ik zat achterin en hield het stoeltje goed vast. Ogen ook niet dicht, want het was een mooi moment. Ik heb er toch heel erg van genoten”, vervolgt de 22-jarige Groninger, die na het moment niet van zijn vliegangst afkwam.

Presentator Rick de Kok van ESPN vraagt zich af of Valente wegens zijn ‘vliegangst’ geen problemen ondergaat tijdens Europese uitduels met Feyenoord. “Nou ja. Je moet er even doorheen, anders moet je thuisblijven. Ik ga wel altijd gewoon mee”, zegt de Feyenoorder eerlijk.

Wat Valente dan het engste vindt aan vliegen? “Vooral de hoogte, of als het vliegtuig ineens naar beneden gaat. Of turbulentie. Dan krijg ik wel zweethandjes. Al heb ik dat niet de hele vlucht. Alleen in het begin met opstijgen of aan het einde met dalen kijk ik altijd om mee heen. Gelukkig is iedereen altijd heel rustig, dus dat geeft mij dan ook een bepaalde rust”, aldus de smaakmaker van de Rotterdammers.

Valente kwam dit seizoen tijdens alle Europese uitwedstrijden van Feyenoord - tegen FCSB, Stuttgart en Braga - 'gewoon' in actie. Komende maanden hoeft de middenvelder zich waarschijnlijk geen zorgen meer te maken om Europese tripjes. Feyenoord speelt in de Europa League-competitiefase nog één uitwedstrijd, tegen Real Betis. De kans op plaatsing voor de tussenronde, is minimaal. De ploeg van Robin van Persie heeft staat op plek dertig met slechts drie punten.