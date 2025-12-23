Robin van Persie hoeft deze winter niet te vrezen voor zijn positie bij Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. In tegenstelling tot de hoofdtrainer zou er wel een ander 'slachtoffer' gaan vallen: volgens clubwatcher Mikos Gouka moet technisch manager Mark Ruijl zijn taken rond het eerste elftal op korte termijn gaan neerleggen.

Hoewel Feyenoord afgelopen zomer in de voorrondes van de Champions League struikelde over Fenerbahçe, beleefde Van Persie in de competitie een prima start van zijn eerste volledige seizoen als hoofdtrainer van Feyenoord. Na vijf zeges in evenzoveel wedstrijden leken de Rotterdammers klaar om de titelstrijd aan te gaan, maar daarna kwam de klad er gigantisch in. Ook in Europees verband werd bovendien nauwelijks wat klaargespeeld, waardoor uitschakeling in de competitiefase van de Europa League nabij lijkt. Het toernooi om de KNVB Beker zit er al op voor de Rotterdammers: vlak voor de winstertop was sc Heerenveen in De Kuip met 2-3 te sterk in de tweede ronde.

Van Persie krijgt echter de tijd: volgens Gouka zijn er 'op dit moment geen twijfels' over de positie van de hoofdtrainer. "Feyenoord wil hem de tijd geven om de zwakke serie nog om te draaien", aldus de clubwatcher. Toch zal er in de winterstop een grondige evaluatie plaatsvinden om de moeizame eerste seizoenshelft te verklaren. "Dat lijkt technisch manager Mark Ruijl als eerste slachtoffer op te gaan leveren", schrijft Gouka.

'Aantrekken nieuwe technisch directeur serieuze optie voor Feyenoord'

Ruijl ligt nog twee jaar vast, maar ingewijden zeggen dat hij straks niet meer betrokken zal zijn bij het eerste elftal. In zijn functie ondersteunde Ruijl Dennis te Kloese, die al geruime tijd de functies van algemeen en technisch directeur combineert in De Kuip. Die situatie zou echter kunnen veranderen: het aantrekken van een nieuwe technisch directeur zou 'als een serieuze optie worden beschouwd' door de Feyenoord-leiding.

Performance-afdeling op de schop?

Bovendien wordt het Feyenoord van Van Persie veelvuldig geteisterd door blessures, zoals vorig seizoen ook zijn voorganger Brian Priske al overkwam. Het leidt ertoe dat ook de performance-afdeling deze winter 'onder de loep wordt genomen. Datzelfde geldt voor de scouting: Feyenoord trok afgelopen zomer de portemonnee voor spelers als Gonçalo Borges, Casper Tengstedt en Gaoussou Diarra, die hun prijskaartjes in hun eerste seizoenshelft nog niet (volledig) waar hebben weten te maken.