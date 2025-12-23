Live voetbal 1

'Feyenoord slachtoffert niet Van Persie, maar Mark Ruijl'

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
23 december 2025, 14:14   Bijgewerkt: 14:22

Robin van Persie hoeft deze winter niet te vrezen voor zijn positie bij Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. In tegenstelling tot de hoofdtrainer zou er wel een ander 'slachtoffer' gaan vallen: volgens clubwatcher Mikos Gouka moet technisch manager Mark Ruijl zijn taken rond het eerste elftal op korte termijn gaan neerleggen.

Hoewel Feyenoord afgelopen zomer in de voorrondes van de Champions League struikelde over Fenerbahçe, beleefde Van Persie in de competitie een prima start van zijn eerste volledige seizoen als hoofdtrainer van Feyenoord. Na vijf zeges in evenzoveel wedstrijden leken de Rotterdammers klaar om de titelstrijd aan te gaan, maar daarna kwam de klad er gigantisch in. Ook in Europees verband werd bovendien nauwelijks wat klaargespeeld, waardoor uitschakeling in de competitiefase van de Europa League nabij lijkt. Het toernooi om de KNVB Beker zit er al op voor de Rotterdammers: vlak voor de winstertop was sc Heerenveen in De Kuip met 2-3 te sterk in de tweede ronde.

Van Persie krijgt echter de tijd: volgens Gouka zijn er 'op dit moment geen twijfels' over de positie van de hoofdtrainer. "Feyenoord wil hem de tijd geven om de zwakke serie nog om te draaien", aldus de clubwatcher. Toch zal er in de winterstop een grondige evaluatie plaatsvinden om de moeizame eerste seizoenshelft te verklaren. "Dat lijkt technisch manager Mark Ruijl als eerste slachtoffer op te gaan leveren", schrijft Gouka.

'Aantrekken nieuwe technisch directeur serieuze optie voor Feyenoord'

Ruijl ligt nog twee jaar vast, maar ingewijden zeggen dat hij straks niet meer betrokken zal zijn bij het eerste elftal. In zijn functie ondersteunde Ruijl Dennis te Kloese, die al geruime tijd de functies van algemeen en technisch directeur combineert in De Kuip. Die situatie zou echter kunnen veranderen: het aantrekken van een nieuwe technisch directeur zou 'als een serieuze optie worden beschouwd' door de Feyenoord-leiding.

Performance-afdeling op de schop?

Bovendien wordt het Feyenoord van Van Persie veelvuldig geteisterd door blessures, zoals vorig seizoen ook zijn voorganger Brian Priske al overkwam. Het leidt ertoe dat ook de performance-afdeling deze winter 'onder de loep wordt genomen. Datzelfde geldt voor de scouting: Feyenoord trok afgelopen zomer de portemonnee voor spelers als Gonçalo Borges, Casper Tengstedt en Gaoussou Diarra, die hun prijskaartjes in hun eerste seizoenshelft nog niet (volledig) waar hebben weten te maken.

Feyenoord-speler Quinten Timber

Sky Sports: Brentford heeft verregaande interesse in Quinten Timber en Joey Veerman

Jaden Slory

Officieel: Slory tekent nieuw contract bij Feyenoord en maakt seizoen af bij Go Ahead Eagles

Sami Ouaissa krijgt rood bij NEC - Ajax van Allard Lindhout

Rode kaart Ouaissa tegen Ajax geseponeerd

ERIMIR
4.212 Reacties
534 Dagen lid
39.236 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Er moest kennelijk een slachtoffer vallen ivm de sportieve crisis, dan maar de technisch directeur die net is aangesteld in die functie.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.847 Reacties
990 Dagen lid
18.630 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@ERIMIR Hij was alleen geen technisch directeur.

FrankdeG
440 Reacties
36 Dagen lid
1.462 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR, de structuren zijn onduidelijk binnen feijenoord vind ik. De 3 eenheid Van Persie-Kloese-Troost houdt elkaar op het pluche van de club en dekken elkaar. Geen kritische noot naar elkaar, alleen maar lofzang. Het begint ze langzaam om de supporters weer terug in hun hok te krijgen. De winterstop komt net op tijd.

21
661 Reacties
47 Dagen lid
1.609 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice hij ondersteunde Te Kloese en was geen volwaardig technisch directeur. Feyenoord lijkt nu juist te willen doorgroeien naar een echte, zelfstandige TD, waardoor ook voor Te Kloese een stap terug in taken logisch is. Mensen trekken hier weer veel te snel conclusies zonder eerst helder te hebben welke rol iemand daadwerkelijk had. Dan weten sommige het inderdaad niet waar ze t over hebben.

ERIMIR
4.212 Reacties
534 Dagen lid
39.236 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice. Voordat ik ergens op reageer doe ik vooraf mijn research als ik niet op de hoogte ben, maar Mark Ruijl is sinds het najaar 2024 technisch directeur bij Feyenoord. Alleen heb ik het idee dat die niet zo veel te vertellen heeft bij te Kloese en hij nu het minder gaat het veld moet ruimen. @FrankdeG zou voor de club ook goed zijn als daar ook flink de bezem er doorheen wordt gehaald.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.847 Reacties
990 Dagen lid
18.630 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR Ik snap de verwarring wel, maar hij is dus geen technisch directeur, maar technisch manager. Dit is ook op zijn eigen LinkedIn pagina te vinden. Hij heeft die functie gekregen om de technisch directeur te ondersteunen, omdat die een dubbele functie binnen de club heeft. Te Kloesse staat dus nog wel boven hem. Ik vermoed dat hij bepaalde taken uit handen heeft genomen, maar dat de belangrijkste zaken wel door te Kloesse werden behandeld.

ERIMIR
4.212 Reacties
534 Dagen lid
39.236 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice

maakt mij verder niet uit. Te Kloese is sowieso zijn baas als algemeen directeur. Vind alleen maar vreemd dat bepaalde figuren die hoog in de boom zitten buiten schot blijven.

FrankdeG
440 Reacties
36 Dagen lid
1.462 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heeft van Persie toch slim een ander slachtoffer gevonden om voor de bus te gooien. Ik denk dat de koffiejuffrouw ook angstig rondloopt in het maasgebouw.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.847 Reacties
990 Dagen lid
18.630 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG waaruit blijkt dat van Persie hem voor de bus heeft gegooid? Lees nergens dat hij hier op heeft aangestuurd namelijk.

21
661 Reacties
47 Dagen lid
1.609 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG waarom heeft van Persie hem voor de bus gegooid? Misschien is er intern wel meer aan de hand.. beetje een vreemde aanname.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.130 Reacties
1.184 Dagen lid
6.276 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wie? Als niet Feyenoord-supporter echt nog nooit van gehoord.

21
661 Reacties
47 Dagen lid
1.609 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Gusa dat komt ook omdat er op internet vaak maar wat wordt geroepen. Mark Ruijl is al geruime tijd in dienst en is via Dordrecht bij Feyenoord terechtgekomen, dus zo onbekend is hij binnen het voetbal niet. Daarnaast helpt het ook niet dat sommigen hier elk onderwerp proberen te verdraaien richting Robin van Persie of Te Kloese. Dan raak je de inhoud vanzelf kwijt, en dat is jammer.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.033 Reacties
1.183 Dagen lid
5.515 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ken de beste man ook niet. Klinkt alsof er een assistent die nauwelijks verantwoordelijk is geslachtofferd wordt.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.847 Reacties
990 Dagen lid
18.630 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Allback Of het staat in verband met een ander stuk uit het artikel: het aantrekken van een nieuwe td. Dit was hij namelijk niet. Te Kloesse had de functie van td en ad. Dus ook dubbele taken. Mark Ruijl was aangetrokken als technisch manager, om te ondersteunen bij de taken van de td. Maar als er een nieuwe td komt, waardoor te Kloesse geen dubbele taken meer heeft, is die ondersteuning ook niet meer nodig. Vanuit dat oogpunt kan zijn ontslag dus ook komen door de stap om een nieuwe td aan te trekken.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.847 Reacties
990 Dagen lid
18.630 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Was benieuwd in hoeverre er bij Feyenoord echt in de winterstop geëvalueerd zou worden. Met een TD aantrekken, de performance afdeling en de scouting onder de loep nemen klinken wel als serieuze stappen. En serieuze stappen zijn ook wel nodig.

21
661 Reacties
47 Dagen lid
1.609 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind nog steeds dat Van Persie met de groep die hij heeft meer had moeten laten zien. De selectie is echt niet zo slecht als soms wordt voorgesteld. Tegelijkertijd vind ik het wel goed dat er nu direct wordt ingegrepen. Dat is precies wat je wilt zien bij een club die zichzelf als topsportorganisatie serieus neemt. Als Ruijl inderdaad een stap terug moet doen en de performance afdeling kritisch wordt doorgelicht, dan is dat logisch. Topsport is ook durven erkennen dat bepaalde structuren niet werken en daar consequenties aan verbinden.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
753 Reacties
1.183 Dagen lid
5.123 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De rol van Ruijl weet ik niet zo goed. Het analyseren van de performance staf lijkt me zeker terecht. Priske had hierdoor al problemen en nu ook van Persie.

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

