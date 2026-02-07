Live voetbal

'Barcelona licht koopoptie en neemt Rashord definitief over van Man United'

Marcus Rashford in het shirt van FC Barcelona
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman
7 februari 2026, 07:55

FC Barcelona gaat de optie tot koop in het huurcontract van Marcus Rashford lichten, zo meldt de Spaanse krant Sport. De Engelsman zal in dat geval voor 30 miljoen euro definitief overkomen van Manchester United.

Rashford (28) was in Manchester op een zijspoor geraakt en bracht de tweede helft van vorig seizoen al op huurbasis door bij Aston Villa. Afgelopen zomer kwam het opnieuw tot een tijdelijk vertrek en stapte de aanvaller over naar Barcelona. Inmiddels speelde de 68-voudig Engels international 33 officiële wedstrijden namens de Catalanen, waarin hij met tien goals en dertien assists prima statistieken kan overleggen.

In Manchester is Rashfords laatste trainer, Ruben Amorim, inmiddels de laan uitgestuurd en vervangen door Michael Carrick. Die is met drie opeenvolgende zeges uitstekend begonnen aan zijn interim-klus, die als het zo doorgaat weleens permanent zou kunnen worden. Sport schrijft op basis van Engelse bronnen dat Carrick ervoor open zou staan om Rashford komende zomer weer op te nemen in zijn selectie. "Hij zou zelfs weer een sleutelrol kunnen gaan vervullen", aldus de krant.

Carrick lijkt echter verder te moeten kijken: "De technische staf en het sportief management van Barcelona zijn volledig tevreden met het spel en de aanpassing van Rashford", schrijft Sport. "Er is inmiddels unaniem besloten dat Barça de koopoptie ter hoogte van 30 miljoen euro gaat lichten. Daarover kan niet onderhandeld worden, want Manchester United is niet bereid om de prijs ook maar een euro te laten zakken."

