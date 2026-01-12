‘Masterclass’ De Jong in Spaanse Supercup: ‘Verbluffend, de absolute regisseur’

maakte zondag grote indruk in de finale van de Spaanse Supercup tussen FC Barcelona en Real Madrid (3-2). Waar Raphinha met twee treffers de grote man was aan Catalaanse zijde, staat de Spaanse pers juist stil bij het sterke optreden van De Jong.

Barcelona en Real Madrid stonden zondagavond in Saudi-Arabië tegenover elkaar voor de finale van de Spaanse Supercup, waar de ploeg van Hans-Dieter Flick aan het langste eind trok. In de slotfase kreeg De Jong een rode kaart, maar toch is de Spaanse pers vol lof over de Nederlander. “De Supercup was een test die hij glansrijk doorstond”, schrijft Sport. “De Jong zette een stap vooruit op de gebieden waar van hem wordt verwacht dat hij uitblinkt: domineren op het veld en leiderschap tonen.” De krant stelt dat de Oranje-international samen met Pedri een ‘masterclass’ gaf. “Hij bevestigde de theorie van Flick: Barça heeft meer controle met Frenkie op het veld.”

Volgens Mundo Deportivo was het ‘misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen’ van De Jong. “Fel en intens in het defensieve werk en zeer helder in de opbouw en passing. In de slotfase was hij de absolute regisseur op het middenveld.” De krant geeft aan de rode kaart na zijn overtreding op Kylian Mbappé ‘streng bestraft’ te vinden.

“De Jong, eindelijk een aanvoerder”, kopt AS. “De Nederlander droeg de aanvoerdersband en had een grote impact op de finale. Niet alleen qua balbezit, maar ook in zijn ondersteunende spel”, klinkt het. “Hij hield het team compact en toonde karakter. Samen met Pedri dicteerde hij het tempo van de wedstrijd en hield hij Bellingham in bedwang.” De krant zag De Jong een aantal clichés die aan hem kleven ‘trotseren’. “Hij speelde met trots, toonde honger naar succes, ging duels niet uit de weg en won er veel. Kortom, hij verdiende zijn plaats in het team. Zijn prestatie van zondag verzoende hem met de fans en misschien zelfs met zichzelf. En bovenal gaf het hem weer hoop.”

Ook La Vanguardia is lovend over het ‘verbluffende’ spel van De Jong en beoordeelt hem met een 8. “Zelfs de rode kaart die hij in de blessuretijd kreeg, deed niets af aan een van zijn beste prestaties voor Barça. Vooral na de rust legde hij, zowel met als zonder bal, de critici het zwijgen op.”