Stefan de Vrij plotseling gelinkt aan FC Barcelona

Stefan de Vrij plotseling gelinkt aan FC Barcelona
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
24 december 2025, 13:55

Stefan de Vrij zou op 33-jarige leeftijd nog een hele fraaie transfer kunnen maken. Volgens Spaanse media is de verdediger, die bij Internazionale veroordeeld is tot een bijrol, op de radar verschenen van FC Barcelona. De Catalanen zouden in de persoon van Marcos Senesi bovendien nóg een oud-Feyenoorder in het vizier hebben.

Trainer Hansi Flick heeft bij Barcelona de nodige personele zorgen in de verdediging. Andreas Christensen komt vanwege een blessure de komende maanden niet in actie voor de Catalanen. Ook Ronald Araújo is voorlopig nog afwezig: de Uruguayaan zou kampen met mentale problemen. In de zoektocht naar een vervanger van Christensen circuleren meerdere namen: gisteren wist de krant Sport al te melden dat onder meer Nathan Aké (Manchester City) zou zijn aangeboden bij Barcelona.

Volgens Mundo Deportivo heeft Barcelona een duidelijke profielschets opgesteld waarbinnen de vervanger van Christensen zou moeten passen: "De ideale kandidaat is een centrale verdediger met ervaring, leiderschapskwaliteiten en bij voorkeur een Latino, aangezien de taal cruciaal is voor de aanpassing.", schrijft de krant. Daarbij zouden linksbenige kandidaten een streepje voor hebben.

De krant noemt verschillende opties, waarvan Nicolás Otamendi (37, Benfica) de eerste is. Zijn contract in Portugal loopt over een halfjaar af. Dat geldt ook voor twee andere kandidaten, die allebei een verleden bij Feyenoord hebben. "Stefan de Vrij loopt ook uit zijn contract. Hij heeft carrière gemaakt in Italië, hoewel hij dit seizoen niet vaak mee heeft gedaan. Hij is rechtsbenig, maar speelt vaak aan de linkerkant. Hij past goed", schrijft men. Ook Marcos Sensesi (28, Bournemouth) heeft een verleden in Rotterdam-Zuid én zou door Barcelona bekeken worden. "Hoewel hij niet de voorkeur heeft, loopt de Argentijn, die in juni terugkeerde in de nationale ploeg, in juni uit zijn contract. Dus, als Bournemouth wil cashen, dan is dit hun laatste kans. Hij is een sleutelspeler voor Andoni Iraola, en Barça houdt hem al in de gaten sinds zijn tijd bij Feyenoord", weet Mundo Deportivo.

De Vrij speelt al meer dan tien jaar in Italië. In de zomer van 2014 verruilde hij Feyenoord voor Lazio Roma. Vier jaar later, in de zomer van 2018, stapte hij transfervrij over naar Inter. Inmiddels staat de teller op 287 officiële wedstrijden namens de Nerazzurri, waarmee De Vrij twee keer landskampioen werd. Dit seizoen is zijn rol echter beperkt: trainer Christian Chivu deed in alle competities tot op heden nog maar acht keer een beroep op De Vrij.

