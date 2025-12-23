Live voetbal 1

'Nathan Aké aangeboden bij FC Barcelona'

Foto: © Imago
Frank Hoekman
23 december 2025, 15:39

Nathan Aké is aangeboden bij FC Barcelona, zo meldt de Spaanse krant Sport. De international van het Nederlands elftal is bij Manchester City zijn basisplaats kwijt en zou een optie kunnen zijn voor de Catalanen nu Andreas Christensen voorlopig absent is.

Christensen moet vanwege een gescheurde kruisband naar verwachting zo'n vier maanden toekijken. Barcelona krijgt daarom de mogelijkheid om 80 procent van zijn salaris te besteden aan de komst van een vervanger. Verschillende zaakwaarnemers en tussenpersonen zouden reeds contact met Barcelona hebben opgenomen om hun cliënten aan te bieden bij de Catalanen. Aké zou daar eentje van zijn. Voordeel van de Nederlander is dat hij niet alleen centraal achterin, maar ook op de linksbackpositie uit de voeten kan. Gezien zijn kansen op een plek in de WK-selectie van Oranje lijkt een al dan niet tijdelijke overstap naar Barcelona een uitkomst te zijn voor Aké.

Aké staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Manchester City. De Nederlander moet dit seizoen echter genoegen nemen met een bijrol in het elftal van Pep Guardiola. Tot op heden stond hij in de competitie nog maar twee keer in de basis. Zijn contract loopt nog door tot medio 2027.

Aké is echter niet de enige Premier League-verdediger die zou zijn aangeboden bij Barcelona. Ook Axel Disasi (Chelsea) zou onder de aandacht van de koploper van LaLiga zijn gebracht. De vijfvoudig Frans international kwam dit seizoen nog geen minuut in actie voor zijn werkgever.

Nathan Aké

Nathan Aké
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 30 jaar (18 feb. 1995)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
7
0
2024/2025
Man City
10
0
2023/2024
Man City
29
2
2022/2023
Man City
26
1

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
18
31
46
2
Real Madrid
18
20
42
3
Atlético
18
17
37
4
Villarreal
16
16
35
5
Espanyol
17
5
33

Complete Stand

