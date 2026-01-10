mag zich verheugen op de belangstelling van Barcelona, zo meldt de Catalaanse sportkracht Sport dit weekeinde. De Oranje-international van Tottenham Hotspur concurreert naar verluidt met drie andere centrumverdedigers van naam om een transfer naar de grootmacht uit LaLiga.

Barcelona oriënteert zich met het oog op volgend seizoen reeds op de transfermarkt. De Catalanen nemen na deze voetbaljaargang mogelijk afscheid van Andreas Christensen, wiens contract over een halfjaar afloopt, terwijl de positie van Ronald Araújo ernstig ter discussie staat.

Sport noemt vier opties om de laatste lijn van Barcelona te komen versterken: Alessandro Bastoni (Internazionale), Marc Guéhi (Crystal Palace), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) en Van der Ven. De Nederlandse verdediger van Tottenham Hotspur wordt ‘een outsider’ genoemd, maar Sport noemt een aantal voordelen van Van de Ven ten opzichte van de overige kanshebbers.

Zo hoeft Van de Ven waarschijnlijk minder te kosten dan Bastoni, voor wie Inter een transfersom van minimaal 80 miljoen euro zou verlangen, en heeft Guéhi zijn zinnen naar verluidt gezet op een transfer binnen de Premier League. De komst van Schlotterbeck wordt door Sport ‘onwaarschijnlijk’ genoemd, al concretiseert de krant dit verder niet.

Het profiel van Van de Ven zou goed passen bij wat Barcelona zoekt. Dat de 24-jarige linkspoot zowel als centrumverdediger als op de linksbackpositie uit de voeten kan, is een grote pre. Sport noemt een transfersom van 65 miljoen euro in het kader van een mogelijke transfer van Van de Ven naar Barcelona, maar lijkt daarbij vooral te refereren aan de transferwaarde die de Nederlander volgens Transfermarkt vertegenwoordigt.