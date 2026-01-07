FC Barcelona heeft zich met een klinkende 5-0 zege op Athletic geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercopa. Met als basisspeler en aanvoerder maakten de Catalanen al voor rust het verschil.

Het toernooi om de Spaanse Supercup wordt al een aantal jaar gehouden in Saudi-Arabië. Barcelona stond woensdagavond in Jeddah tegenover Athletic Club uit Bilbao. De regerend landskampioen trad aan met een aantal grote namen als De Jong, Pedri en Raphinha. Spits Robert Lewandowski en sterspeler Lamine Yamal kregen echter rust van trainer Hansi Flick.

Ferran Torres, die de plek van Lewandowski in de punt van de aanval overnam, opende halverwege de eerste helft de score. De Spanjaard kreeg een schot van ploeggenoot Fermín López tegen zich aan en werkte de bal vervolgens van dichtbij achter Unai Simón. Diezelfde López verdubbelde de voorsprong enkele minuten later, waarna Roony Bardghji er 3-0 van maakte. Voor rust lag ook de vierde erin, daarvoor tekende Raphinha die er vlak na rust ook nog 5-0 van maakte.

Na een dik uur spelen geloofde Flick het wel en gingen onder meer De Jong naar de kant. Marc Bernal was zijn vervanger. Met Marcus Rashford (voor Raphinha) en later ook Dani Olmo (voor Pedri) kwamen er nog bij, maar aan de score veranderde niets meer, ook omdat de Basken meerdere kansjes op een eretreffer om zeep hielpen. Morgen (donderdag) krijgt Barcelona duidelijkheid over de tegenstander in de finale, als de andere halve eindstrijd wordt gespeeld. Daarin neemt Atlético Madrid het op tegen stadgenoot Real Madrid.