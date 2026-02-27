Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft het op de persconferentie van vrijdagmiddag opgenomen voor . De Engelse aanvaller maakte afgelopen zondag tegen Telstar zijn eerste minuten in het shirt van de Rotterdammers, maar kreeg daarna de nodige kritiek te verduren over zijn spel tijdens dat eerste half uur. Van Persie is echter niet gediend van de harde woorden uit de media en steekt zijn frustratie over de snelle oordelen niet onder stoelen of banken.

De oefenmeester zag Sterling in de 61e minuut invallen voor Gijs Smal in het met 2-1 gewonnen duel. Hoewel analisten kritisch waren op het feit dat de aanvaller nog niet fit oogde en moeite had om zijn directe tegenstander te passeren, was Van Persie na afloop juist tevreden. De trainer benadrukte dat de context rondom de topaankoop essentieel is om zijn huidige vorm te begrijpen. Sterling heeft immers maandenlang geen groepstraining gevolgd voordat hij in De Kuip tekende.

Van Persie hekelt "misplaatste" kritiek op Sterling

Artikel gaat verder onder video

Tijdens het persmoment in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Twente, beet Van Persie fel van zich af. "Een gedeelte van die reacties waren lekker op zijn Nederlands", begon RvP. "Zoals ik dat ken. Ik vond ook een heel groot gedeelte wel heel positief, en heel begripvol. Er was ook een gedeelte die lekker op zijn Nederlands weer frontaal lekker alles benoemen wat volgens een ieder niet goed was."

"Dan snap je er werkelijk waar helemaal niks van"

De trainer vindt de felle kritiek op de 31-jarige Engelsman onterecht, zeker gezien diens staat van dienst en de moeizame voorbereiding die hij achter de rug heeft. "Ik vond het misplaatst ook. Als je een beetje gevoel voor de context hebt, waar hij vandaan komt, wat hij al heeft gepresteerd, dat hij maanden lang geen teamtraining heeft gehad", aldus Van Persie.

"Dan snap ik dat er verwachtingen bij komen, ook door het feit en het geen wat hij heeft gedaan tijdens zijn carrière, dat is heel erg bijzonder. Je hebt het over een absolute topspeler die bijna alles heeft gewonnen wat je maar kunt winnen. Om hem dan zo af te branden op basis van een half uur, zijn eerste half uur in dik een half jaar. Dat vind ik heel misplaatst. Dan snap je er echt werkelijk waar, he-le-maal niks van", haalde hij uit

Pas oordelen na een langere periode

Van Persie is van mening dat een speler pas na een aanzienlijke periode beoordeeld kan worden op zijn prestaties. "Ik zou dat anders vinden als je vijf, zes wedstrijden verder bent. Je bent een week of zes tot acht verder en je vindt dat hij dan bepaalde dingen niet levert en je hebt er dan onderbouwd een mening over, dan zeg ik, oké dan heb je een punt en dat is prima. Maar op basis van zijn eerste half uur, wat ik als positief heb ervaren, zulke stevige meningen eruit gooien, dat vond ik misplaatst."