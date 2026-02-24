Live voetbal

Grealish ergert zich kapot aan Instagram-post over Sterling: 'Wat is er mis met jullie?'

Jack Grealish en Raheem Sterling
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
24 februari 2026, 14:34

Jack Grealish neemt het op Instagram op voor Raheem Sterling. De kersverse Feyenoord-aanwinst wordt op het sociale medium belachelijk gemaakt door Footballpark, dat zijn debuut voor de Rotterdammers onder meer omschrijft als 'een regelrechte ramp' en 'Bambi on ice'.

Sterling kwam zondagavond in het thuisduel met Telstar (2-1 winst) na een uur spelen binnen de lijnen, als vervanger van Gijs Smal. De Engelsman maakte zo voor het eerst sinds eind mei 2025, toen hij nog door Chelsea aan Arsenal werd verhuurd, weer minuten in een officiële wedstrijd. Footballpark komt met een vernietigend oordeel over Sterlings eerste optreden in De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

"Het debuut van Sterling voor Feyenoord was niet bepaald een succesverhaal. Sterker nog, vanuit het perspectief van de Nederlandse club leek het wel een regelrechte ramp", zo valt er te lezen. Het spel van de buitenspeler wordt dus omschreven als 'Bambi on ice'. "Sterling zit al sinds 2022 in een neerwaartse spiraal, hij is niet gemotiveerd en lijkt onder niemand te kunnen spelen behalve Pep Guardiola. Hij bevindt zich overduidelijk in de laatste fase van zijn loopbaan. Is het tijd om zijn voetbalschoenen definitief op te hangen?", vraagt men zich hardop af.

Grealish, die in het seizoen 2021/22 bij Manchester City samenspeelde met Sterling en daarnaast ook jarenlang ploeggenoot van hem was bij de nationale ploeg van Engeland, komt in de comments met een boze reactie. "Wat een f*cking stomme Instagram-post man, wat is er mis met jullie?", schrijft de huidige speler van Everton, wiens seizoen er vanwege een gebroken voet al op zit. "Deze jongen heeft zo lang niet gespeeld of getraind. Mensen zoals jullie zijn precies wat er mis is met de wereld. Heb wat respect", aldus Grealish.

Jack Grealish antwoord instagram Raheem Sterling
© Imago / Instagram / Realtimes

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 6
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • zo 22 februari, 19:47
  • 22 feb. 19:47
  • 7
Dick Schreuder is boos na Ajax - NEC

Dick Schreuder is woest na Ajax - NEC en smijt met waterfles

  • za 21 februari, 23:15
  • 21 feb. 23:15
  • 7
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jack Grealish

Jack Grealish
Everton
Team: Everton
Leeftijd: 30 jaar (10 sep. 1995)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Everton
20
2
2024/2025
Man City
20
1
2023/2024
Man City
20
3
2022/2023
Man City
28
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel