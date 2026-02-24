neemt het op Instagram op voor . De kersverse Feyenoord-aanwinst wordt op het sociale medium belachelijk gemaakt door Footballpark, dat zijn debuut voor de Rotterdammers onder meer omschrijft als 'een regelrechte ramp' en 'Bambi on ice'.

Sterling kwam zondagavond in het thuisduel met Telstar (2-1 winst) na een uur spelen binnen de lijnen, als vervanger van Gijs Smal. De Engelsman maakte zo voor het eerst sinds eind mei 2025, toen hij nog door Chelsea aan Arsenal werd verhuurd, weer minuten in een officiële wedstrijd. Footballpark komt met een vernietigend oordeel over Sterlings eerste optreden in De Kuip.

"Het debuut van Sterling voor Feyenoord was niet bepaald een succesverhaal. Sterker nog, vanuit het perspectief van de Nederlandse club leek het wel een regelrechte ramp", zo valt er te lezen. Het spel van de buitenspeler wordt dus omschreven als 'Bambi on ice'. "Sterling zit al sinds 2022 in een neerwaartse spiraal, hij is niet gemotiveerd en lijkt onder niemand te kunnen spelen behalve Pep Guardiola. Hij bevindt zich overduidelijk in de laatste fase van zijn loopbaan. Is het tijd om zijn voetbalschoenen definitief op te hangen?", vraagt men zich hardop af.

Grealish, die in het seizoen 2021/22 bij Manchester City samenspeelde met Sterling en daarnaast ook jarenlang ploeggenoot van hem was bij de nationale ploeg van Engeland, komt in de comments met een boze reactie. "Wat een f*cking stomme Instagram-post man, wat is er mis met jullie?", schrijft de huidige speler van Everton, wiens seizoen er vanwege een gebroken voet al op zit. "Deze jongen heeft zo lang niet gespeeld of getraind. Mensen zoals jullie zijn precies wat er mis is met de wereld. Heb wat respect", aldus Grealish.