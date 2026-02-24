, verdediger van Paris Saint-Germain, zal zich in Frankrijk moeten verantwoorden voor een beschuldiging van verkrachting die teruggaat tot begin 2023. Dat bericht het Franse AFP dinsdag. De zaak kreeg dinsdag een nieuwe wending toen een rechter besloot dat het dossier voldoende aanleiding biedt voor een strafproces.

De zaak draait om een ontmoeting in februari 2023 tussen Hakimi en een 24-jarige vrouw bij zijn woning in de Parijse voorstad Boulogne-Billancourt. De vrouw beweerde later bij de politie dat zij daar tegen haar wil was aangeraakt en seksueel geweld was aangedaan. Hoewel ze geen formele klacht indiende, startte het parket van Nanterre een onderzoek dat al maanden loopt, zo meldt Reuters.

In de loop van dat onderzoek besliste het openbaar ministerie vorige zomer dat er voldoende aanwijzingen waren om de zaak naar de strafrechter door te verwijzen. Een rechter heeft die conclusie nu officieel bekrachtigd, waardoor Hakimi in een gewone strafzaak terecht zal staan.

Hakimi ontkent

Hakimi heeft de beschuldigingen herhaaldelijk ontkend. Op zijn account X reageerde de verdediger op de beslissing: “Vandaag is een beschuldiging van verkrachting genoeg om een proces te rechtvaardigen, ook al ontken ik het en toont alles dat het vals is. Dit is even onrechtvaardig voor onschuldigen als voor echte slachtoffers”, schreef hij. “Ik wacht rustig op dit proces, dat de waarheid publiekelijk naar voren zal brengen.”

De verdediging van Hakimi heeft eerder aangegeven dat er volgens hen onvoldoende bewijs is en dat de zaak deels is gebaseerd op de verklaring van de vrouw zonder aanvullende bevestigende elementen. De speler blijft bij zijn stelling dat hij onschuldig is en dat de aanval op zijn reputatie onterecht is.