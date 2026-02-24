Live voetbal

Inter-coach Chivu ruziet met Noorse journalist: 'Jij respecteert ons niet'

Cristian Chivu, de trainer van Internazionale, tijdens een persconferentie
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
24 februari 2026, 12:55

Cristian Chivu, de trainer van Internazionale, kreeg het maandag aan de stok met een Noorse journalist. De Roemeen reageerde bijzonder geprikkeld toen hij de vraag kreeg of de Italiaanse grootmacht zich zou moeten schamen voor een eventuele Champions League-uitschakeling tegen Bodø/Glimt.

Inter eindigde in de competitiefase van de Champions League als tiende, en moet zich dus via de tussenronde zien te kwalificeren voor de achtste finales van het miljardenbal. De Italianen werden daarbij gekoppeld aan Bodø/Glimt, dat dankzij memorabele zeges op Manchester City (3-1) en Atlético Madrid (1-2) en remises tegen Slavia Praag, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund (telkens 2-2) op plek 23 was geëindigd en zo nét de eerste schifting overleefde. Vorige week volgde een nieuwe stunt, toen de heenwedstrijd tegen Inter uitdraaide op een 3-1 zege voor de Noren.

Artikel gaat verder onder video

Vanavond (dinsdag, aftrap 21.00 uur) moet Inter in eigen stadion de achterstand uit het heenduel zien weg te poetsen. Moeten de Italianen zich schamen als dat niet lukt, wilde een Noorse verslaggever daags voor de wedstrijd van Chivu weten. De Roemeense trainer oogde daarop gelijk geïrriteerd, schrijft Football Italia, en diende de journalist scherp van repliek. "Niets is beschamend in het voetbal. In deze sport draait het om de inzet van beide teams, we moeten de tegenstander accepteren en respecteren. Jullie respecteren ons niet door te zeggen dat we ons moeten schamen dat we van dit team hebben verloren, uit een stad met maar 50 duizend inwonders", wordt Chivu geciteerd.

"We hebben heel veel respect voor wat Bodø/Glimt tegen ons gepresteerd heeft, maar ook in Madrid en tegen Manchester City", vervolgt Chivu zijn relaas. "We respecteren onze tegenstanders en feliciteren hen met de goede prestaties van de afgelopen tijd. Als je een duidelijk plan hebt, kun je iets moois neerzetten. We schamen ons niet, want we hebben vorige week geprobeerd het beste van onszelf te laten zien. Maar zij waren gewoon beter dan wij", besluit Chivu.

➡️ Meer Champions League nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder ontvangt duizenden doodsbedreigingen uit Argentinië

  • Gisteren, 21:35
  • Gisteren, 21:35
  • 2
Vincent Kompany

Kompany hekelt houding Mourinho in racismerel: ‘Moeten we niet accepteren’

  • vr 20 februari, 14:14
  • 20 feb. 14:14
  • 1
Luisão

Clubicoon Luisão krijgt nu zélf racistische berichten van Benfica-supporters

  • do 19 februari, 10:49
  • 19 feb. 10:49
  • 2
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Inter - Bodø/Glimt

Internazionale
21:00
FK Bodø/Glimt
1,26
7,50
10,00
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Cristian Chivu

Cristian Chivu
Internazionale
Team: Inter
Functie: Coach
Leeftijd: 45 jaar (26 okt. 1980)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel