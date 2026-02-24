Cristian Chivu, de trainer van Internazionale, kreeg het maandag aan de stok met een Noorse journalist. De Roemeen reageerde bijzonder geprikkeld toen hij de vraag kreeg of de Italiaanse grootmacht zich zou moeten schamen voor een eventuele Champions League-uitschakeling tegen Bodø/Glimt.

Inter eindigde in de competitiefase van de Champions League als tiende, en moet zich dus via de tussenronde zien te kwalificeren voor de achtste finales van het miljardenbal. De Italianen werden daarbij gekoppeld aan Bodø/Glimt, dat dankzij memorabele zeges op Manchester City (3-1) en Atlético Madrid (1-2) en remises tegen Slavia Praag, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund (telkens 2-2) op plek 23 was geëindigd en zo nét de eerste schifting overleefde. Vorige week volgde een nieuwe stunt, toen de heenwedstrijd tegen Inter uitdraaide op een 3-1 zege voor de Noren.

Vanavond (dinsdag, aftrap 21.00 uur) moet Inter in eigen stadion de achterstand uit het heenduel zien weg te poetsen. Moeten de Italianen zich schamen als dat niet lukt, wilde een Noorse verslaggever daags voor de wedstrijd van Chivu weten. De Roemeense trainer oogde daarop gelijk geïrriteerd, schrijft Football Italia, en diende de journalist scherp van repliek. "Niets is beschamend in het voetbal. In deze sport draait het om de inzet van beide teams, we moeten de tegenstander accepteren en respecteren. Jullie respecteren ons niet door te zeggen dat we ons moeten schamen dat we van dit team hebben verloren, uit een stad met maar 50 duizend inwonders", wordt Chivu geciteerd.

"We hebben heel veel respect voor wat Bodø/Glimt tegen ons gepresteerd heeft, maar ook in Madrid en tegen Manchester City", vervolgt Chivu zijn relaas. "We respecteren onze tegenstanders en feliciteren hen met de goede prestaties van de afgelopen tijd. Als je een duidelijk plan hebt, kun je iets moois neerzetten. We schamen ons niet, want we hebben vorige week geprobeerd het beste van onszelf te laten zien. Maar zij waren gewoon beter dan wij", besluit Chivu.