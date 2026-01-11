FC Barcelona wint Supercopa, ondanks rode kaart Frenkie de Jong

FC Barcelona heeft de strijd om de Spaanse Supercopa gewonnen. De ploeg van Hansi Flick versloeg aartsrivaal Real Madrid in een uiterst vermakelijke Clásico met 3-2. kreeg in de slotfase een rode kaart.

De eerste helft was er een om van te smullen voor de voetballiefhebbers op de tribune in Jeddah. Real Madrid had het zichtbaar lastig met FC Barcelona, dat via Raphinha en Robert Lewandowski tweemaal op fraaie wijze op voorsprong kwam.

Toch gaf Real Madrid zich niet gewonnen. De ploeg van Xabi Alonso liet zien dat het, net als Barcelona, in staat is om mooie doelpunten te maken. Vinícius Júnior tekende na een knappe individuele actie voor een schitterende treffer. Ondanks het overwicht van FC Barcelona slaagde de ploeg er niet in om met een voorsprong de rust te halen.

De tweede helft verliep fysieker en was qua kansen en doelpunten minder spectaculair. Toch kwam er geen verlenging en was het opnieuw FC Barcelona dat toesloeg, en dat mocht verdiend worden genoemd. Raphinha maakte zijn tweede van de avond en bracht de Catalanen op een 3-2 voorsprong.

In de slotfase zette Real Madrid, na een rode kaart van Frenkie de Jong, nog alles op alles om een verlenging af te dwingen. Daar slaagde de ploeg van Xabi Alonso echter niet in, waardoor de Spaanse Supercopa ten prooi valt aan FC Barcelona.