Live voetbal 1

FC Barcelona wint Supercopa, ondanks rode kaart Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
11 januari 2026, 22:03

FC Barcelona heeft de strijd om de Spaanse Supercopa gewonnen. De ploeg van Hansi Flick versloeg aartsrivaal Real Madrid in een uiterst vermakelijke Clásico met 3-2. Frenkie de Jong kreeg in de slotfase een rode kaart.

De eerste helft was er een om van te smullen voor de voetballiefhebbers op de tribune in Jeddah. Real Madrid had het zichtbaar lastig met FC Barcelona, dat via Raphinha en Robert Lewandowski tweemaal op fraaie wijze op voorsprong kwam.

Artikel gaat verder onder video

Toch gaf Real Madrid zich niet gewonnen. De ploeg van Xabi Alonso liet zien dat het, net als Barcelona, in staat is om mooie doelpunten te maken. Vinícius Júnior tekende na een knappe individuele actie voor een schitterende treffer. Ondanks het overwicht van FC Barcelona slaagde de ploeg er niet in om met een voorsprong de rust te halen.

De tweede helft verliep fysieker en was qua kansen en doelpunten minder spectaculair. Toch kwam er geen verlenging en was het opnieuw FC Barcelona dat toesloeg, en dat mocht verdiend worden genoemd. Raphinha maakte zijn tweede van de avond en bracht de Catalanen op een 3-2 voorsprong.

In de slotfase zette Real Madrid, na een rode kaart van Frenkie de Jong, nog alles op alles om een verlenging af te dwingen. Daar slaagde de ploeg van Xabi Alonso echter niet in, waardoor de Spaanse Supercopa ten prooi valt aan FC Barcelona.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Micky van de Ven

Micky van de Ven concurreert met drie grote namen om transfer naar Barcelona

  • Gisteren, 17:47
  • Gisteren, 17:47
Ajax in seizoen 2018/19

Trend: veel Nederlandse baby’s vernoemd naar Frenkie de Jong

  • vr 9 januari, 05:55
  • 9 jan. 05:55
Ferran Torres viert een treffer bij Barcelona - Athletic Bilbao

Barcelona overklast Athletic en bereikt finale Spaanse Supercopa

  • wo 7 januari, 21:49
  • 7 jan. 21:49
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
14
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel