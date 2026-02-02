lijkt het seizoen af te maken bij Manchester United. De 26-jarige linksback was op weg naar een niet nader genoemde Turkse club, maar op het vliegveld heeft technisch directeur Jason Wilcox hem gebeld om een streep door de transfer te zetten, zo weet Voetbal International.

Malacia leek maandagochtend hard op weg naar de uitgang bij Manchester United. De vleugelverdediger beschikt over een aflopend contract op Old Trafford en komt dit seizoen nauwelijks aan speelminuten toe. De Nederlander leek de overstap te gaan maken naar Turkije om zijn loopbaan daar nieuw leven in te blazen, maar daar stak Wilcox een stokje voor.

Vlak voordat Malacia het vliegtuig in zou stappen, werd hij gebeld door de technisch directeur van Manchester United. De bestuurder was van gedachten veranderd en wilde de verdediger bij de club houden, waardoor er een streep ging door de transfer. Een harde klap voor Malacia, die graag veel minuten wil maken. Dat lijkt in Engeland niet mogelijk.

Afgelopen zomer was Malacia nog onderdeel van de zogeheten Bomb Squad, bestaande uit spelers die de club mochten verlaten. Door zijn goede instelling vocht hij zich gedurende de eerste seizoenshelft weer terug bij de selectie, maar verder dan een korte invalbeurt kwam hij niet. Daarom hoopte de oud-speler van Feyenoord en PSV deze winter te vertrekken, maar door de blessure van Patrick Dorgu lijkt het erop dat hij dit kan vergeten en komende zomer dus transfervrij vertrekt.