Live voetbal 1

Manchester United zet op laatste moment streep door transfer Malacia naar Turkije

Manchester United zet op laatste moment streep door transfer Malacia naar Turkije
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 februari 2026, 14:47

Tyrell Malacia lijkt het seizoen af te maken bij Manchester United. De 26-jarige linksback was op weg naar een niet nader genoemde Turkse club, maar op het vliegveld heeft technisch directeur Jason Wilcox hem gebeld om een streep door de transfer te zetten, zo weet Voetbal International.

Malacia leek maandagochtend hard op weg naar de uitgang bij Manchester United. De vleugelverdediger beschikt over een aflopend contract op Old Trafford en komt dit seizoen nauwelijks aan speelminuten toe. De Nederlander leek de overstap te gaan maken naar Turkije om zijn loopbaan daar nieuw leven in te blazen, maar daar stak Wilcox een stokje voor.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voordat Malacia het vliegtuig in zou stappen, werd hij gebeld door de technisch directeur van Manchester United. De bestuurder was van gedachten veranderd en wilde de verdediger bij de club houden, waardoor er een streep ging door de transfer. Een harde klap voor Malacia, die graag veel minuten wil maken. Dat lijkt in Engeland niet mogelijk.

Afgelopen zomer was Malacia nog onderdeel van de zogeheten Bomb Squad, bestaande uit spelers die de club mochten verlaten. Door zijn goede instelling vocht hij zich gedurende de eerste seizoenshelft weer terug bij de selectie, maar verder dan een korte invalbeurt kwam hij niet. Daarom hoopte de oud-speler van Feyenoord en PSV deze winter te vertrekken, maar door de blessure van Patrick Dorgu lijkt het erop dat hij dit kan vergeten en komende zomer dus transfervrij vertrekt.

➡️ Meer Manchester United nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ibrahima Konaté van Liverpool

Konaté breekt nadat hij Liverpool - Newcastle in het slot gooit

  • za 31 januari, 23:04
  • 31 jan. 23:04
‘Overleden’ Remi Moses, ex-Man Utd-speler, blijkt nog in leven

‘Overleden’ Remi Moses, ex-Man Utd-speler, blijkt nog in leven

  • di 27 januari, 06:55
  • 27 jan. 06:55
Arne Slot van Liverpool

Driessen vreest voor Slot bij Liverpool en wijst naar Van Gaal bij Manchester United

  • ma 26 januari, 07:57
  • 26 jan. 07:57
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Tyrell Malacia

Tyrell Malacia
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (17 aug. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
2
1
2025/2026
Man Utd
1
0
2024/2025
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
3
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
24
29
53
2
Man City
24
26
47
3
Aston Villa
24
9
46
4
Man Utd
24
8
41
5
Chelsea
24
15
40

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel