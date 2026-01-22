verlaat Manchester United aan het eind van dit seizoen, zo bevestigt de club donderdag via de officiële kanalen. De Braziliaan, die in augustus 2022 als topaankoop van Erik ten Hag werd gepresenteerd Old Trafford, beschikt over een aflopend contract.

Casemiro laat in een reactie weten dat Manchester United voor altijd in zijn hart zal zitten. Het is volgens hem nog geen tijd om afscheid te nemen, aangezien er de komende vier maanden nog veel herinneringen gemaakt kunnen worden. "We hebben nog veel om samen voor te vechten; mijn volledige focus zal, zoals altijd, blijven liggen op het geven van mijn alles om onze club te helpen slagen", aldus de middenvelder.

Succesvolle periode bij Manchester United

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder speelde een belangrijke rol in de winst van de Carabao Cup in 2023, met de openingstreffer in de finale tegen Newcastle United. Een jaar later won hij met the Red Devils de FA Cup, al ontbrak hij in de finale. Casemiro werd op Old Trafford 'snel een publiekslieveling vanwege zijn strijdlust en zijn vermogen om op cruciale momenten te scoren', schrijft Manchester United zelf.

Laatste thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest

Supporters krijgen de gelegenheid om afscheid te nemen van Casemiro in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Nottingham Forest. Hij speelde 146 wedstrijden voor de club en scoorde daarin 21 keer. Manchester United betaalde Real Madrid een bedrag van circa zeventig miljoen euro voor Casemiro.

De statistieken van Casemiro bij Manchester United Feit Details Vertrekdatum Einde seizoen 2025/26 Aantal wedstrijden 146 Aantal doelpunten 21 Gewonnen prijzen Carabao Cup (2023), FA Cup (2024)