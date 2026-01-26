Arne Slot zal niet gelukkig worden als hij terugdenkt aan het ontslag van Louis van Gaal bij Manchester United in 2016, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De voormalig bondscoach werd na een succes op straat gezet, terwijl er al een half jaar geruchten rondgingen over José Mourinho als zijn opvolger. Volgens Driessen bevindt Slot zich bij Liverpool nu in een vergelijkbare situatie.

Van Gaal ging in de zomer van 2014 aan de slag bij Manchester United en hield het twee seizoenen vol op Old Trafford. In mei 2016 werd hij vlak na de gewonnen FA Cup-finale op straat gezet, tot onbegrip van de Nederlander zelf. Al in december 2015 gingen de geruchten rond dat Mourinho zijn opvolger zou worden in Manchester. Van Gaal geloofde niets van deze geruchten en kon hier alleen maar om lachen. Uiteindelijk kwam de Portugees toch als zijn opvolger.

Volgens Driessen doet de situatie van Van Gaal in Engeland heel erg denken aan die waar Slot nu mee te maken heeft bij Liverpool. Het gaat de afgelopen maanden niet lekker bij The Reds en de geruchten over het aantrekken van clubicoon Xabi Alonso gaan inmiddels volop rond. “Laat het een les zijn voor Slot. Hij is zijn positie op Anfield voor volgend seizoen niet zeker als geruchten als over Alonso de kop opsteken”, weet Driessen.

Dinsdagavond werd Slot op zijn persconferentie gevraagd naar de geruchten. “Hij belde me op om te vragen wat ik van het team vond, omdat hij me over zes maanden vervangt. Of misschien veel eerder”, gaf de Nederlander cynisch aan, waarna hij begon te lachen en stelde dat het de ‘raarste vraag ooit’ was. Volgens Driessen een vreemde opmerking. “Alsof Slot nooit eerder is gevraagd naar geruchten toen hij bij Feyenoord in verband werd gebracht met Tottenham Hotspur en later Liverpool. Toen vond hij vragen daarover niet raar en het streelde juist zijn ego.”

Alleen resultaten kunnen Slot redden

Er is nog maar één ding dat Slot momenteel kan redden: resultaten. “Slot staat zesde in de Premier League, presteert heel wisselvallig met zijn peperdure elftal en krijgt superster Salah niet in beweging. Dan zijn stevige kritieken een logisch gevolg”, aldus de verslaggever. “Alleen met resultaten in de Premier League en Champions League kan Slot wellicht overleven of de geruchten over Alonso doen verstommen. Maar het kan ook zomaar zijn dat de Liverpool-leiding al een beslissing heeft genomen en Slot aan zijn laatste maanden bezig is.”