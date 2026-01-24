Arne Slot likt de wonden na de spectaculaire nederlaag die Liverpool zaterdagavond leed op bezoek bij Bournemouth (3-2). De trainer van the Reds weigert zijn aanvoerder in elk geval af te vallen, ondanks dat de verdediger en aanvoerder enorm in de fout ging bij de 1-0 van Bournemouth en ook een ongelukkige rol speelde bij de 2-0.

Van Dijk stond in de 26ste minuut van de wedstrijd met ronduit slecht verdedigen aan de basis van de openingstreffer van Bournemouth. De aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal wilde een lange bal van Bournemouth-verdediger Marcos Senesi in de eigen zestien rustig controleren, maar timede compleet mis. Daardoor kon Alex Scott op de achterlijn in balbezit komen. Scott bracht de bal vervolgens voor het doel van Liverpool, waar Evanilson eenvoudig kon scoren: 1-0.

Van Dijk kreeg ontzettend veel kritiek vanwege zijn mistasten, maar Slot komt met een opmerkelijk excuus voor zijn verdediger. “Ik denk niet dat het eerlijk is om hem de schuld te geven voor de eerste goal. Ik denk dat je tijdens de hele wedstrijd kon zien hoeveel invloed de wind had op het spel”, vertelt de oefenmeester na afloop op een persconferentie.

Kort na het openingsdoelpunt wist Bournemouth zijn voordelige marge te verdubbelen en opnieuw had Van Dijk een ongelukkige rol. Ditmaal hief de centrumverdediger buitenspel van Álex Jiménez op, waarna de Spanjaard scoorde.

Via Van Dijk deed Liverpool op slag van rust nog wel wat terug: 2-1, waarna een rake vrije trap van Dominik Szoboszlai de ploeg van Slot een kwartier voor tijd een punt leek te bezorgen. In de slotseconde van de blessuretijd ging het echter toch nog mis voor Liverpool: Amine Adli gaf het laatste zetje, nadat een verre ingooi van Bournemouth had geleid tot een scrimmage voor het doel van Liverpool.

Arne Slot beklaagt zich bij arbitrage van Bournemouth - Liverpool

Slot meldde zich meteen na het laatste fluitsignaal woest bij scheidsrechter Michael Salisbury. Waar beklaagde de coach zich over? “Ik vond vier minuten blessuretijd te weinig. Uiteindelijk maakt het niets uit, omdat ze scoorden. Hoewel we daarna nog twee of drie minuten extra hadden kunnen hebben om te scoren. Maar vier minuten blessuretijd voor deze wedstrijd was te weinig.”

Slot stipt aan dat er op enig moment een vrije trap was ‘die twee of drie minuten duurde’. “Er waren VAR-momenten, er waren wissels...”, somt de trainer op in gesprek met de BBC. “Dat zei ik tegen de arbitrage. Vier minuten blessuretijd waren niet genoeg.”