Virgil van Dijk massaal geslacht na gigantisch gepruts bij Liverpool

heeft zaterdagavond een gigantische fout gemaakt in de uitwedstrijd van Liverpool tegen Bournemouth. Laks verdedigen van de aanvoerder van the Reds resulteerde na een klein halfuur voetballen in de 1-0 voor Bournemouth. Kort erna had hij ook een ongelukkige rol bij de 2-0 van de thuisploeg. Van Dijk zorgde op slag van rust met een rake kopbal uit een hoekschop nog wel voor de aansluitingstreffer.

Liverpool won dit kalenderjaar nog niet in de Premier League, maar tankte afgelopen woensdag wel vertrouwen in de Champions League tegen Olympique Marseille. Het team van trainer Arne Slot won door doelpunten van Dominik Szoboszlai en Cody Gakpo en een eigen goal van doelman Gerónimo Rulli met 0-3 in Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

Slot viel voor de uitwedstrijd tegen Bournemouth terug op liefst vier Nederlanders in de basis: Van Dijk, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch en Gakpo. Van Dijk stond in de 26ste minuut van de wedstrijd met ronduit slecht verdedigen aan de basis van de openingstreffer van Bournemouth.

De aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal wilde een lange bal van Bournemouth-verdediger Marcos Senesi in de eigen zestien rustig controleren, maar timede compleet mis. Daardoor kon Alex Scott op de achterlijn in balbezit komen.

Scott bracht de bal vervolgens voor het doel van Liverpool, waar Evanilson eenvoudig kon scoren: 1-0. Kort erna wist Bournemouth zijn voordelige marge zelfs te verdubbelen en opnieuw had Van Dijk een ongelukkige rol. Ditmaal hief de centrumverdediger buitenspel van Alejandro Jimenez op, waarna de Spanjaard scoorde. Via Van Dijk deed Liverpool op slag van rust nog wel wat terug: 2-1.

Van Dijk is op X de gebeten hond bij supporters van Liverpool en andere kijkers: