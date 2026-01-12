heeft maandagavond een krankzinnige blunder gemaakt in het FA Cup-duel met League One-ploeg Barnsley. Bij een 2-0-voorsprong gaf de middenvelder van Liverpool de aansluitingstreffer letterlijk en figuurlijk cadeau aan Adam Phillips.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Liverpool, dat dankzij fraaie goals van Szoboszlai en Jeremie Frimpong op weg was naar een ruime zege op de nummer zeventien van de League One. Vijf minuten voor rust keerde de spanning echter terug in de wedstrijd, mede door toedoen van de maker van de openingstreffer: Szoboszlai.

Artikel gaat verder onder video

De Hongaar besloot pal voor het doel van Giorgi Mamardasjvili een dribbel in te zetten. Een essentieel detail daarbij is dat de bal aan de voet moet blijven, maar dat gebeurde niet. Szoboszlai verloor de bal uit het oog, waardoor deze vrij kon worden ingetikt door Phillips. Zodoende moet de ploeg van Arne Slot na rust alsnog aan de bak tegen de derdeklasser.

Bekijk hier de absurde fout: