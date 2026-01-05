Liverpool heeft dit seizoen te maken met een serieuze identiteitscrisis, zo stelt clubwatcher James Pearce van The Athletic. Waar de ploeg van Arne Slot vorig seizoen een duidelijke speelwijze vertoonde, is het dit seizoen absoluut niet duidelijk waar The Reds voor staan. Dat is volgens Pearce momenteel het grootste probleem van Liverpool.

Liverpool liep zondag voor de tiende keer in twintig Premier League-wedstrijden tegen puntverlies aan. Na een treffer van Cody Gakpo in blessuretijd dacht de regerend kampioen van Engeland een late zege te boeken, maar een wereldgoal van Harrison Reed zorgde enkele minuten later toch nog voor een gelijkspel. Het grootste probleem van Liverpool is volgens Pearce echter niet het tegen krijgen van dit soort doelpunten. “Het grootste probleem van Liverpool is een identiteitscrisis.”

De verslaggever vraagt zich af waar de ploeg van Slot dit seizoen voor staat. “Het antwoord is onduidelijk en dat is na twintig Premier League-wedstrijden een enorme zorg”, schrijft hij. Afgelopen seizoen was het plan en de structuur bij Liverpool duidelijk zichtbaar. “Het ging om het domineren van balbezit en het controleren van wedstrijden, nog meer dan in de ‘georganiseerde chaos’ onder Jürgen Klopp. Maar Slot stond ook voor hoog drukzetten, agressief zijn en het initiatief pakken.” Volgens Pearce was er een duidelijke balans tussen aanvallen en verdedigen.

“Sinds afgelopen zomer is die balans vertroebeld”, concludeert de clubwatcher, die het seizoen tot op heden in drie verschillende periodes onderverdeelt. “Tijdens de eerste maand van de campagne hadden ze veel geluk en wonnen ze wedstrijden zonder te overtuigen met late ontknopingen. Dat was niet houdbaar toen de prestaties niet beter werden. In de dramatische reeks met negen nederlagen in twaalf wedstrijden in alle competities zagen ze er zo kwetsbaar uit in het verdedigen.”

© Imago

Sinds die dramatische reeks is Liverpool negen wedstrijden ongeslagen in alle competities. “Maar het is moeilijk om een minder indrukwekkende reeks van negen ongeslagen wedstrijden te bedenken. In plaats van dat het vertrouwen geeft, lijken de twijfels alleen maar verder toe te nemen”, ziet Pearce. “Door Liverpool moeilijker te verslaan te maken, heeft Slot het ook moeilijker gemaakt om naar zijn ploeg te kijken. Ze vermijden risico’s, zijn angstig en minder vermakelijk. Het is niet vloeiend, sprankelend of sluw. Het is te statisch en te nauw.”

Na het gelijkspel bij Fulham benadrukte Slot dat zijn voetbalvisie nog steeds hetzelfde is als in al zijn voorgaande jaren als trainer. “Als dat het geval is, kan hij niet tevreden zijn met wat Liverpool laat zien”, stelt de verslaggever. “Ze zijn hun identiteit kwijt. Liverpool verdiende geen zege bij Fulham en in de huidige vorm lijkt de uitwedstrijd bij koploper Arsenal een onmogelijke opgave.”