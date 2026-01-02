Arne Slot is zwaar gefrustreerd over het teleurstellende gelijkspel van Liverpool tegen Leeds United (0-0). Zijn boosheid richt zich met name op de scheidsrechter en het verdedigende spel van de tegenstander.

Het gelijkspel kwam op een ongelukkig moment, want Liverpool boekte de laatste weken juist betere resultaten in de Premier League. De ploeg had grote moeite met het zeer defensief ingestelde Leeds United.

"Hun keeper (Lucas Perri, red.) trapte bijna elke bal lang en als je die wint, staan er elf spelers voor je", analyseert Slot tegenover Sky Sports. "Iedereen, inclusief ikzelf, wil dat we zo snel mogelijk vooruitspelen, maar met elf spelers rond hun zestien is dat niet zo makkelijk."

"Balbezit zegt niet zoveel als je niet genoeg kansen creëert. Tegen een laag blok heb je snelheid en individuele acties nodig om een overtal te creëren. Een andere optie is een counteraanval, maar met elf spelers voor je is het lastig om een vrije man dicht bij het doel te vinden. We bleven het proberen, maar kwamen er niet goed genoeg doorheen."

Daarnaast richt Slot zich ook tot de arbitrage. Volgens hem werd Liverpool een penalty ontnomen door scheidsrechter Chris Kavanagh, toen Hugo Ekitike werd geraakt.

"Er was een duidelijk moment in de eerste helft waarop we niet naar de grond gingen. Ik snap ook wel dat hij niet ging liggen, want we krijgen nooit een penalty voor een overtreding in de zestien", zegt een gefrustreerde Slot.

"Je ziet andere teams in zulke situaties wel vallen, maar dat doen wij niet. We zijn dit seizoen meerdere keren neergegaan na overtredingen en kregen niets. Uiteindelijk is dat wie wij zijn."