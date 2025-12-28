Live voetbal 4

Andy Carroll (ex-Liverpool) moet naar de rechtbank en riskeert celstraf

Andy Carroll
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
28 december 2025, 16:14

Voormalig Liverpool-spits Andy Carroll (36) moet zich komende dinsdag voor de rechtbank verantwoorden, zo melden verschillende Engelse media. Hij riskeert een celstraf vanwege het overtreden van een contactverbod.

Afgelopen zomer werd bekend dat een voormalig Premier League-voetballer op een Engels vliegveld in het bijzijn van passagiers werd opgepakt. Nu blijkt dat het om Carroll gaat. Omdat hij het contactverbod niet naleefde, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

De politie van Essex liet deze week het volgende weten: "Een man is aangeklaagd voor het overtreden van een contactverbod. Andrew Carroll, 36 jaar, uit Epping, werd op 27 april gearresteerd. De vermeende overtredingen hebben betrekking op een incident in maart. Hij moet op 30 december voor de rechtbank in Chelmsford verschijnen.”

Carroll moet zich dus op dinsdag 30 december verantwoorden. Onlangs kreeg de oud-spits van Liverpool ook al een boete van ruim duizend Britse pond, nadat hij tijdens het filmen van een anti-immigratieprotest achter het stuur werd betrapt.

Carroll is nog actief als voetballer. Hij komt uit op het zesde niveau van Engeland, bij Dagenham and Redbridge.

