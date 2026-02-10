Arne Slot beleeft bij Liverpool momenteel 'met afstand' het zwaarste seizoen uit zijn trainersloopbaan. De Nederlander, die The Reds vorig jaar in zijn debuutseizoen nog naar de landstitel leidde, moet met zijn elftal nog alle zeilen bijzetten om komend seizoen verzekerd te zijn van Champions League-voetbal. Lukt dat niet, dan is dat 'onacceptabel', zegt Slot dinsdag op een persconferentie.

Liverpool leek zaterdag op weg naar een zege op titelkandidaat Manchester City, maar gaf in de slotfase een 1-0 voorsprong uit handen en verloor uiteindelijk met 1-2. Door de nederlaag, de achtste van het seizoen in de Premier League alweer voor de titelhouder, vindt Liverpool zich na 25 speelronden terug op de zesde plaats van de ranglijst. De achterstand op de huidige nummer vier, het onder Michael Carrick opgeleefde Manchester United, bedraagt vijf punten. Morgen (woensdag) wacht Liverpool het uitduel bij Sunderland. De promovendus verloor het hele seizoen nog niet op eigen veld. "Sunderland beleeft een heel goed seizoen", sprak Slot op zijn persconferentie dan ook lovend over de ploeg van de Nederlanders Robin Roefs, Lutsharel Geertruida en Brian Brobbey. "Hun cijfers thuis zijn geweldig, en ze hebben Manchester City en Arsenal al op bezoek gehad", beseft de trainer.

Slot beleeft een ronduit moeizaam tweede seizoen als trainer van Liverpool, en dat terwijl hij afgelopen zomer honderden miljoenen mocht uitgeven aan de komst van spelers als Florian Wirtz, Hugo Ekitike en Milos Kerkez. "Je mag gerust zeggen dat dit met afstand het zwaarste seizoen uit mijn loopbaan is", zegt Slot dan ook. "Ik denk niet dat ik ooit eerder twee wedstrijden op rij verloren heb. Dit is uitzonderlijk voor mij en mijn spelers, die zijn er ook niet aan gewend om zo vaak te verliezen of gelijk te spelen." Toch ziet Slot wel positieve ontwikkelingen in zijn selectie: "Natuurlijk kijk je als trainer eerst naar het resultaat, maar daarna kijk je ook of spelers zich ontwikkelen en dat zie ik wel. We spelen nu ook veel beter dan aan het begin van het seizoen, vanaf het moment dat we een 'dubbel' programma gingen draaien. Toen zijn we heel veel punten gaan verspelen", aldus Slot.

Een journalist vraagt Slot vervolgens of kwalificatie voor de Champions League cruciaal is. "Ja", luidt het duidelijke antwoord. "Als we ons niet plaatsen, dan is het geen acceptabel seizoen." Daarbij gaan zijn gedachten ook terug naar zijn eerste zomer op Anfield. Onder Slots voorganger Jürgen Klopp had Liverpool in het voorgaande seizoen 'slechts' Europa League gespeeld. Dat had grote consequenties op de transfermarkt: "Toen konden we alleen Enrico Chiesa halen, dus daar ben ik me volledig van bewust", zegt Slot. Overigens trok Liverpool in die transferperiode ook doelman Giorgi Mamardashvili aan. De Georgiër werd echter direct weer terug verhuurd aan zijn vorige club Valencia en maakte afgelopen zomer pas de overstap naar Engeland.