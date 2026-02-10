Twente wil Zerrouki behouden, deal met Feyenoord om drie redenen 'lastig'

FC Twente hoopt ook volgend seizoen te kunnen beschikken over , zo bevestigt scheidend technisch directeur Jan Streuer tegenover Tubantia. De Algerijnse middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van Feyenoord, waarbij geen optie tot koop is inbegrepen.

Zerrouki (27) speelde in de jeugdopleiding van Ajax en maakte op jonge leeftijd de overstap naar die van FC Twente. In Enschede debuteerde hij in het betaald voetbal en maakte de middenvelder uiteindelijk zoveel indruk dat Feyenoord interesse toonde. Na een langlopend steekspel telden de Rotterdammers in de zomer van 2023 ruim zeven miljoen euro neer om Zerrouki naar De Kuip te halen. Een groot succes werd de samenwerking echter niet. Afgelopen zomer keerde Zerrouki op huurbasis terug bij Twente. Daar is hij sindsdien weer onbetwist basisspeler. Afgelopen weekend kwam hij nog tot scoren tegen sc Heerenveen, dat in de Grolsch Veste met 5-0 werd geklopt.

Na de eclatante zege op de Friezen zei Zerrouki bij ESPN dat hij het 'super' naar zijn zin heeft bij Twente. "We hebben een fantastische groep, met een fantastische sfeer. Ik ben ook heel lovend over de staf. Ik heb een hele goede band met de hoofdtrainer, ik heb hem heel hoog zitten en waardeer het vertrouwen dat hij mij geeft", aldus de Algerijn, die zich enigszins op de vlakte hield op de vraag waar hij volgend seizoen speelt. "De komende maanden zal moeten blijken wat mijn toekomst zal zijn. Voor nu zal ik gewoon moeten terugkeren en dan zullen we zien of dat verstandig is voor alle partijen", aldus Zerrouki.

'Niet op voorhand kansloos'

Als het aan Twente ligt, blijft Zerrouki ook na dit seizoen behouden. "We gaan onderzoeken wat er mogelijk en haalbaar is. Ramiz is voor ons natuurlijk een heel goede en belangrijke speler", zegt Streuer tegen de regionale krant. De scheidend technisch directeur - Streuer wordt komende zomer opgevolgd door Erik ten Hag - beseft 'de complexiteit' van de definitieve komst van Zerrouki, maar 'wil op voorhand niet spreken van een kansloze zaak', aldus Tubantia.

Deal tussen Twente en Feyenoord om drie redenen 'lastig'

Het contract van Zerrouki bij Feyenoord loopt nog door tot de zomer van 2027. Het ligt niet voor de hand dat de Rotterdammers de verbintenis gaan verlengen, dus zou komende zomer het ideale moment moeten zijn om de middenvelder te verkopen. Voor Twente zal het echter een flinke kluif worden om zaken te doen. Feyenoord zal namelijk ten eerste hopen zoveel mogelijk van de in Zerrouki geïnvesteerde miljoenen terug te verdienen, zo verwacht de krant. Bovendien komt de middenvelder komende zomer met Algerije in actie op het WK: "Ideaal om een speler in de etalage te zetten". Feyenoord zou om die reden nog een haast hebben om nu al te onderhandelen. Tot slot zal Zerrouki ook nog eens salaris moeten inleveren als hij definitief terug zou keren bij Twente, waardoor de Tukkers 'in een lastige onderhandelingssituatie zitten'. Wordt ongetwijfeld vervolgd.