In de podcast KieftJansenEgmondGijp lieten Wim Kieft en René van der Gijp zich kritisch uit over de prestaties van Feyenoord-verdedigers Mats Deijl en Jeremiah St. Juste. Met name Kieft spaarde de twee niet na het duel met FC Utrecht en plaatste hun niveau in de bredere context van het huidige transferbeleid bij Nederlandse topclubs.

Gijp beet het spits af door te benadrukken dat Feyenoord simpelweg niet meer kan shoppen zoals vroeger. Volgens de oud-prof is het aantrekken van spelers van clubs als Anderlecht of Club Brugge tegenwoordig vrijwel onmogelijk. “NEC vraagt zomaar twintig miljoen voor een speler”, stelde Van der Gijp. “En clubs als Brugge of Gent vragen nu net zo makkelijk dertig miljoen. Dat is gewoon de realiteit.”

Kieft snoeihard over Deijl

Artikel gaat verder onder video

Wim Kieft ging vervolgens concreet in op de wedstrijd tegen FC Utrecht en richtte zijn pijlen op Deijl, die volgens hem tekortkwam. “Die jongen van Go Ahead Eagles, Deijl… slecht hè,” aldus Kieft. “Eerst speelt hij op rechts drie keer de bal in de voet, daarna moet hij ineens op links spelen. Hij heeft niet eens een linkerbeen.”

Volgens Kieft werd daarmee pijnlijk duidelijk waar Feyenoord tegenwoordig mee moet werken. Gijp kon zich daar deels in vinden. “Maar daar moet Feyenoord het dus mee doen”, reageerde hij. “Omdat je de rechtsback van Anderlecht of Club Brugge niet meer kunt halen. Vroeger kon dat moeiteloos, nu niet meer.”

Ook kritiek op St. Juste

Niet alleen Deijl kreeg ervan langs. Ook St. Juste werd genoemd als voorbeeld van de problemen achterin. Kieft beschreef een moment waarop de verdediger zonder druk indribbelt, maar vervolgens in de fout gaat. “Dan dribbelt St. Juste vijf meter in zonder weerstand en speelt hij de bal daarna nog eens vier meter te ver voor zich uit. Dan wordt het allemaal wel lastig.”

Volgens Kieft hadden beide verdedigers het zichtbaar moeilijk. “Ze hadden het alle twee gewoon lastig,” concludeerde hij.

Vergelijking met PSV

De discussie mondde uit in een vergelijking met PSV, dat volgens Van der Gijp knap werk heeft geleverd op de transfermarkt. “Het is wel knap dat PSV zo’n elftal bij elkaar heeft gehaald”, zei hij, doelend op spelers die wél het niveau hebben om structureel te presteren.

Kieft trok die lijn door en stelde dat veel spelers waar Feyenoord nu mee werkt simpelweg geen basisspelers zouden zijn bij PSV. “Dat zijn geen bovengemiddelde voetballers”, aldus de presentator van Vandaag Inside. “Die linksbuiten vind ik leuk, hoor. Leuk. Maar bij PSV staan ze niet in de basis.”