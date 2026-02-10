Kenneth Perez is zich vorige week kapot geschrokken van de staat van de trainingsvelden bij Sparta Rotterdam. De Deense analist deed gelijk navraag en kwam er tot zijn stomme verbazing achter dat het onderhoud wordt verzorgd door de gemeente, en dus niet door de club zelf.

In Voetbalpraat op ESPN vertelt Perez dat hij eerder in de week op bezoek was bij Sparta, om Maurice Steijn de prijs uit te reiken die hoort bij de Rinus Michels Coach van de Maand januari. "Ik kwam bij Sparta en wist niet precies wat ik me er bij voor moest stellen, bij een club in de middenmoot. ja, ze staan nu vijfde, maar ik bedoel meer qua club", zegt de Deen.

"Ik werd hartelijk ontvangen", vervolgt Perez, die onder de indruk was van wat hij allemaal zag. "Gewéldige faciliteiten. Echt, een krachthonk waar je u tegen zegt. De kleedkamer was mooi, álles was mooi. Maar dan ga je het veld op... het allerbelangrijkste toch, bij voetbal? Ik vroeg iemand: 'Wat is er met dat veld gebeurd, wie doet het onderhoud?'." Het antwoord zorgde voor grote verbazing bij de Deen: "De gemeente doet het onderhoud van het veld van een Eredivisieclub!"

"Je zou zeggen: dat zou je als Eredivisieclub toch in eigen beheer moeten hebben?", vraagt Perez zich dan ook hardop af. "Dat je zorgt dat je een heel goed veld hebt, want ze zagen er niet uit. Ik weet wel dat de omstandigheden niet al te best zijn geweest en de meeste velden in de Eredivisiestadions, ook bij AZ, waren niet best. Maar ik schrok ervan dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is geweest. Dat kunnen ze toch per definitie niet?"

Tafelgenoot Freek Janssen (Voetbal International) bevestigt echter dat die situatie bij meer profclubs zo bestaat. "En je mag niet als club zeggen: wij nemen het over?", vraagt Perez ongelovig. "So what dat het geld kost, dat is toch het allerbelangrijkste onderdeel van een voetbalclub? Toen ik hoorde dat dat bij de gemeente lag, dacht ik: nou, dit kan niet kloppen. Het is toch zonde?"