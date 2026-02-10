is in opspraak geraakt nadat zijn naam is opgedoken in de recent vrijgegeven Epstein-files. In documenten van het Amerikaanse Department of Justice wordt de voormalig sterspeler van Bayern München genoemd in verklaringen die verband houden met het omvangrijke onderzoek naar Jeffrey Epstein. De publicatie van deze stukken heeft internationaal voor veel aandacht gezorgd, al is er vooralsnog geen sprake van een aanklacht tegen de oud-voetballer.

De Epstein-files bestaan uit duizenden pagina’s aan getuigenverklaringen en verklaringen van betrokkenen. De naam van Ribéry komt daarin meerdere keren voor. In de documenten wordt gesproken over vermeende betrokkenheid bij prostitutiekringen en grensoverschrijdend gedrag. Het gaat nadrukkelijk om verklaringen die zijn vastgelegd door Amerikaanse autoriteiten; juridische stappen tegen Ribéry zijn tot op heden niet aangekondigd.

Incident beschreven in dossier

Artikel gaat verder onder video

Een van de meest in het oog springende passages beschrijft een vermeend incident waarbij Ribéry een minderjarig meisje zou hebben lastiggevallen in haar tuin. Volgens de verklaring moest de politie ter plaatse komen om de situatie te beëindigen en de voormalig Frans international naar zijn auto te begeleiden. Daarnaast wordt in de dossiers beweerd dat Ribéry expliciet zou hebben gevraagd om veertienjarige meisjes en contacten zou hebben onderhouden binnen het prostitutiecircuit..

Herinnering aan Zahia-affaire

De nieuwe onthullingen roepen herinneringen op aan de zogenoemde Zahia-affaire, die rond 2010 al een schaduw wierp over Ribéry’s carrière. De Fransman gaf destijds toe seks te hebben gehad met escort Zahia Dehar, die later minderjarig bleek te zijn. Ribéry werd vervolgd, maar in 2014 vrijgesproken omdat niet kon worden bewezen dat hij wist dat zij jonger dan achttien was. De huidige vermeldingen in de Epstein-files worden door media als ernstiger beschouwd, omdat zij wijzen op meerdere verklaringen en mogelijke verbanden met een internationaal netwerk.

Geen aanklacht, wel reputatieschade

Ondanks de ernst van de beschuldigingen in de vrijgegeven documenten is er op dit moment geen sprake van een nieuw strafrechtelijk onderzoek tegen Ribéry. De Epstein-files bevatten historische verklaringen en leiden niet automatisch tot vervolging. Juridisch gezien heeft de oud-international geen status als verdachte, maar de reputatieschade door de wereldwijde aandacht is groot.

Zowel hijzelf als zijn voormalige club Bayern München hebben tot nu toe niet publiekelijk gereageerd op de publicatie van de documenten. Binnen de voetbalwereld klinkt de roep om duidelijkheid, terwijl officiële instanties zich vooralsnog afzijdig houden. Ook over mogelijke gevolgen buiten het juridische domein, zoals commerciële of mediagerelateerde consequenties, is nog niets bekendgemaakt. Wel zouden de makers van de bekende game EAFC er over denken om de oud-speler te schrappen uit het spel