Driessen: ‘Miljoenenfout van Bosz, spelers wisten niet dat 1-1 genoeg was’

Peter Bosz
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
29 januari 2026, 09:24

Valentijn Driessen vindt dat Peter Bosz half werk heeft geleverd door niet al zijn spelers tijdens de wedstrijd tegen Bayern München (1-2) op de hoogte te brengen van de tussenstanden op de andere velden. Dat stelt de journalist in een video van De Telegraaf.

“PSV had na de 1-1 van Saibari uitzicht op de tussenronde van de Champions League. Wat ik raar vind, is dat een aantal spelers van PSV niet wist dat deze stand voldoende was om door te gaan”, aldus Driessen. “Bosz zegt dat hij niet al zijn spelers kan bereiken, maar als je zoveel ruimte weggeeft in de omschakeling, is dat iets waar je rekening mee moet houden. Je moet continu met de spelers communiceren over de stand.”

Volgens Driessen is PSV daardoor onnodig uitgeschakeld. “Op het moment dat je vlak voor tijd de 1-1 maakt, moet je de boel gewoon dichtgooien. Bosz had dat aan iedereen moeten doorgeven. Dit is nu half werk. Desnoods gaat iemand even op de grond liggen. Iedereen moet weten dat 1-1 genoeg zou zijn.”

Driessen spreekt van een dure fout. “Dit zijn miljoenenfouten. Voor PSV is het eigenlijk al misgegaan in de allereerste wedstrijd tegen Union. Daar kan PSV zich niet volledig achter verschuilen, want het heeft drie matchpoints gehad: tegen Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München. Ze hadden niet drie keer hoeven verliezen.”

1 reactie
Vrij Dag
582 Reacties
619 Dagen lid
830 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien was Bosz zelf niet op de hoogte. Maar hij zegt altijd dat hij met zijn team bezig is niet met andere teams. Bovendien als hij was gaan verdedigen en het pakte verkeerd uit dan zou je lezen: dure fout bla bla bla. Jammer, over en uit. Ik vrees vanavond waardeloze potjes . Eagles redt het helaas niet en Persie heeft het zo te lezen op gegeven. Hoewel nu krijgen jonge jongens de kans om zich te bewijzen, zoals nu bij Ajax en vorig jaar Reed, die eigenlijk de vierde back was, maar de beste bleek te zijn

PSV - Bayern München

PSV
1 - 2
Bayern München
Gespeeld op 1 nov. 2016
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2016/2017

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

