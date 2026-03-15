Bart Nieuwkoop in tranen: verdediger raakt na invalbeurt geblesseerd

15 maart 2026, 17:21
Bart Nieuwkoop
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator

Bart Nieuwkoop heeft zondagmiddag een enorme tegenvaller moeten verwerken. De rechtsback van Feyenoord viel in tegen Excelsior, maar moest vervolgens geblesseerd van het veld. Dat deed hij in tranen.

Het is namelijk niet voor het eerst dat Nieuwkoop na een invalbeurt het veld moet verlaten. Onlangs viel hij in tegen FC Twente, maar moest hij na twee minuten al geblesseerd naar de kant. Zondag, in de thuiswedstrijd tegen Excelsior, stond Nieuwkoop 24 minuten in het veld, waarna hij er opnieuw geblesseerd af moest.

Op beelden is te zien dat Nieuwkoop in tranen langs de supporters van Feyenoord loopt en trainer Robin van Persie in de armen valt. Van Persie vreest dat hij Nieuwkoop langere tijd moet missen, waaronder in De Klassieker tegen Ajax.

"Het ziet er niet goed uit. Bart is dan ook onzeker voor de wedstrijd tegen Ajax", vertelt Van Persie na afloop tegen ESPN. Rechtsback Mats Deijl zal in ieder geval ontbreken tegen Ajax, want hij is geschorst. De kans is dan ook groot dat Jordan Lotomba in de basis zal verschijnen tegen de Amsterdammers.

Feyenoord - Excelsior

Feyenoord
2 - 1
Excelsior
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Bart Nieuwkoop

Bart Nieuwkoop
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (7 mrt. 1996)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
16
1
2024/2025
Feyenoord
10
0
2023/2024
Feyenoord
21
1
2023/2024
R. Union SG
2
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

