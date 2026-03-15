heeft zondagmiddag een enorme tegenvaller moeten verwerken. De rechtsback van Feyenoord viel in tegen Excelsior, maar moest vervolgens geblesseerd van het veld. Dat deed hij in tranen.

Het is namelijk niet voor het eerst dat Nieuwkoop na een invalbeurt het veld moet verlaten. Onlangs viel hij in tegen FC Twente, maar moest hij na twee minuten al geblesseerd naar de kant. Zondag, in de thuiswedstrijd tegen Excelsior, stond Nieuwkoop 24 minuten in het veld, waarna hij er opnieuw geblesseerd af moest.

Artikel gaat verder onder video

Op beelden is te zien dat Nieuwkoop in tranen langs de supporters van Feyenoord loopt en trainer Robin van Persie in de armen valt. Van Persie vreest dat hij Nieuwkoop langere tijd moet missen, waaronder in De Klassieker tegen Ajax.

"Het ziet er niet goed uit. Bart is dan ook onzeker voor de wedstrijd tegen Ajax", vertelt Van Persie na afloop tegen ESPN. Rechtsback Mats Deijl zal in ieder geval ontbreken tegen Ajax, want hij is geschorst. De kans is dan ook groot dat Jordan Lotomba in de basis zal verschijnen tegen de Amsterdammers.