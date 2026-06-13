Feyenoord heeft Sipke Hulshoff nadrukkelijk in beeld als nieuwe hoofdtrainer, zo weet FR12. De 51-jarige Fries geldt binnen de club als een serieuze kandidaat om de leiding in De Kuip over te nemen. Zijn verleden in Rotterdam, gecombineerd met de ervaring die hij de afgelopen jaren op het hoogste niveau opdeed, maakt hem volgens de clubleiding een aantrekkelijke optie.

Hulshoff kent de weg in De Kuip

Hulshoff is voor Feyenoord bepaald geen onbekende. Tussen 2022 en 2024 maakte hij deel uit van de technische staf van Arne Slot. In die periode leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het elftal dat uitgroeide tot landskampioen en zich opnieuw stevig tussen de Nederlandse topclubs nestelde.

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Binnen de club maakte de trainer indruk met zijn werk op het trainingsveld en zijn tactische inzichten. Juist die kwaliteiten zorgen ervoor dat hij nu wordt gezien als iemand die de voetbalfilosofie van de afgelopen succesvolle jaren kan voortzetten.

Ervaring opgedaan bij Liverpool en Oranje

Na zijn vertrek uit Rotterdam volgde Hulshoff Slot naar Liverpool. Daar werkte hij twee seizoenen als assistent-trainer en deed hij dagelijks ervaring op in de absolute top van het internationale clubvoetbal. Als onderdeel van de technische staf was hij betrokken bij een succesvolle periode in de Premier League en werkte hij met spelers van het hoogste niveau.

Ook buiten het clubvoetbal bouwde Hulshoff een indrukwekkend cv op. Van januari 2023 tot mei 2024 vervulde hij een rol als assistent van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Eerder was hij actief bij FC Volendam, SC Cambuur en verschillende jeugdopleidingen.

Bij Cambuur kreeg hij bovendien meerdere keren de verantwoordelijkheid als interim-hoofdtrainer. In die periodes boekte hij volgens de club uitstekende resultaten, wat zijn reputatie als trainer verder versterkte.

De basis van zijn trainerscarrière werd gelegd in de jeugdopleidingen van SC Cambuur en FC Groningen. Via een avontuur bij Red Bull Ghana, waar hij zowel jeugdtrainer als hoofdtrainer was, werkte Hulshoff zich stap voor stap omhoog. Na functies bij Cambuur en FC Volendam bracht die route hem uiteindelijk naar Feyenoord, Liverpool en Oranje. Nu lonkt voor de Fries mogelijk een nieuwe stap: een terugkeer naar De Kuip als eindverantwoordelijke.

Van Bronckhorst in beeld als assistent

Opvallend is dat Feyenoord denkt aan een rol als assistent-trainer voor Giovanni van Bronckhorst. Tussen 2015 en 2019 was Van Bronckhorst hoofdtrainer in De Kuip. Hij won vijf prijzen, met een landstitel in 2017 als hoogtepunt. Nu ziet Feyenoord een rol als assistent voor hem weggelegd. "Een mogelijke komst van Van Bronckhorst hangt samen met de beslissing van Hulshoff. Wanneer de 51-jarige Fries akkoord gaat met het aanbod van Feyenoord, wil de club officieel werk maken van de terugkeer van de voormalig international naar De Kuip", schrijft FR12.