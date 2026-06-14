Xavi Hernández is bij FC Barcelona verworden tot 'persona non grata', zo melden Spaanse media. De oud-middenvelder en -trainer van de Catalanen mag zelfs niet meer meedoen bij wedstrijden van de Barça Legends, vanwege een interview waarin hij zich tegen de herverkiezing van voorzitter Joan Laporta keerde.

De inmiddels 46-jarige Xavi kwam tussen 1998 en 2015 tot maar liefst 767 officiële wedstrijden voor Barcelona. Met de club won hij alle mogelijke prijzen, waaronder acht landstitels en liefst viermaal de Champions League. In 2021 keerde Xavi vervolgens als hoofdtrainer terug bij de club, als opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. Een landstitel in het seizoen 2022/23 ten spijt, vertrok hij in 2024.

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In een interview met La Vanguardia haalde Xavi recent uit naar voorzitter Laporta. Zo zei hij onder meer dat de échte macht bij Barcelona niet bij Laporta, maar diens rechterhand (en voormalig zwager) Alejandro Echevarría ligt.

Dat wordt Xavi binnen Barcelona niet in dank afgenomen. Diario AS schrijft dat hij inmiddels tot 'persona non grata' is verworden binnen de club. Om die reden mocht hij niet mee naar de laatste twee wedstrijden van de Barça Legends, die in actie kwamen in Miami en Seoul. Xavi kwam ook na zijn vertrek als trainer nog regelmatig uit voor dat elftal, waarin hij samenspeelde met voormalig ploeggenoten.