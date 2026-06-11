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Mourinho kaapt transfer van Barcelona: internationale topspeler op weg naar Real Madrid

11 juni 2026, 19:15
Mourinho
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Bernardo Silva leek lange tijd op weg naar Barcelona, maar de transfer van de Portugese middenvelder lijkt gekaapt te gaan worden door een andere topclub. Dat meldt transferspecialist Fabrizio Romano donderdagavond.

Bernardo Silva kan aankomende zomer transfervrij uitkijken naar een nieuwe club. De 31-jarige spelmaker speelde de afgelopen negen seizoenen voor Manchester City, maar besloot zijn aflopende verbintenis bij de Engelse club niet te verlengen.

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Barcelona leek de belangrijkste gegadigde om aan de haal te gaan met de komst van Bernardo Silva. Diverse Spaanse media meldden begin deze maand dat hij op het punt stond een tweejarig contract te gaan tekenen in het Camp Nou. De komst van José Mourinho naar Real Madrid lijkt alles echter te veranderen.

Romano meldt dat Real Madrid Bernardo Silva een aanbieding geeft gedaan en dat partijen in vergevorderde onderhandeling met elkaar zijn. De naderende transfer van Bernardo Silva kan onmogelijk los worden gezien van het binnenhalen van diens landgenoot Mourinho als hoofdtrainer door Real Madrid.

Eerder op de dag meldde Diaro AS al dat Mourinho hoogstpersoonlijk contact heeft opgenomen met Bernardo Silva om de middenvelder te overtuigen naar Real Madrid te komen. De inspanningen van The Special One lijken het gewenste effect te gaan sorteren.

Bernardo Silva zou een topaanwinst zijn voor Real Madrid

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Bernardo Silva

Bernardo Silva
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 31 jaar (10 aug. 1994)
Positie: M (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
38
2
2024/2025
Man City
33
4
2023/2024
Man City
33
6
2022/2023
Man City
34
4

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