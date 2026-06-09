Real Madrid onthult op wie megabod van 150 miljoen is uitgebracht

Real Madrid heeft een officieel bod van 150 miljoen euro uitgebracht op , maar stadgenoot Atlético Madrid heeft de aanbieding direct naar de prullenbak verwezen. De aartsrivaal weigert mee te werken aan een vertrek van de Argentijnse aanvaller en wijst resoluut naar de contractueel vastgelegde ontsnappingsclausule van maar liefst 500 miljoen euro.

De verrassende transferpoging kwam vandaag aan het licht via een officieel statement van De Koninklijke. Na een vergadering van de raad van bestuur besloot de Spaanse grootmacht om zich formeel bij de stadsgenoot te melden voor de federatieve rechten van de sterspeler. Hoewel de leiding van Atlético de buurman bedankte voor het voorstel en de goede onderlinge relaties tussen beide topclubs benadrukte, bleek de afkoopsom een onoverbrugbaar obstakel. De rood-witten zijn absoluut niet bereid om de Zuid-Amerikaan voor een lager bedrag te laten vertrekken.

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De jacht op de handtekening van Álvarez past naadloos in de agressieve transferstrategie van Florentino Pérez. De president werd onlangs herkozen, nadat hij uitdager Enrique Riquelme wist te verslaan. Na een seizoen zonder grote prijzen heeft de bestuurder beloofd de selectie flink te versterken. Bovendien staat de club aan de vooravond van een nieuw tijdperk met de terugkeer van José Mourinho. De Portugese trainer is inmiddels in de Spaanse hoofdstad gearriveerd om zijn contract te ondertekenen en wordt morgen officieel gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer.

Naast de poging om de aanvalslinie te versterken, is de clubleiding ook nadrukkelijk bezig met de defensie. De komst van Ibrahima Konaté en Denzel Dumfries is nagenoeg afgerond. De Nederlandse rechtsback heeft zelfs al felicitaties vanuit zijn voormalige amateurclub Smitshoek in ontvangst genomen. Daarnaast staat ook Micky van de Ven nog altijd op de radar in het Estadio Santiago Bernabéu.