Real Madrid heeft beet: José Mourinho tekent meerjarig contract

José Mourinho wordt definitief de nieuwe hoofdtrainer van Real Madrid, zo melden vooraanstaande bronnen als Fabrizio Romano en The Athletic. De Portugees komt over van Benfica en zou inmiddels zijn handtekening hebben gezet onder een driejarig contract.

Real stelde afgelopen zomer oud-speler Xabi Alonso aan als hoofdtrainer. Waar de Spanjaard bij zijn vorige club Bayer Leverkusen nog grote indruk maakte, wilde het in stadion Santiago Bernabéu echter niet vlotten, waardoor het in januari van dit jaar al tot een breuk kwam. Als opvolger werd Alonso's oud-ploeggenoot Álvaro Arbeloa intern doorgeschoven, maar het was al langer duidelijk dat er volgend seizoen een nieuwe hoofdcoach zou gaan komen.

Dat dat Mourinho zou worden, was ook al een tijdje een publiek geheim. De Portugees, die tussen 2010 en 2013 ook al eindverantwoordelijk was bij De Koninklijke, geldt als de topkandidaat van president Florentino Pérez. Eerder deze maand werd al melding gemaakt van een mondeling akkoord over een tweejarig contract, maar The Athletic meldt dat Mourinho inmiddels heeft getekend tot medio 2029; voor drie jaar dus.

De presentatie van Mourinho laat nog wel even op zich wachten in verband met de vervroegde presidentsverkiezingen bij Real. Op 7 juni gaan de leden naar de stembus. De 79-jarige Pérez hoopt dan herkozen te worden, volgens Spaanse media is hij de gedoodverfde favoriet. Zijn opponent, ondernemer Enrique Riquelme, heeft al laten weten dat Mourinho niet zíjn keuze zou zijn.