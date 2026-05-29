Real Madrid heeft beet: José Mourinho tekent meerjarig contract

29 mei 2026, 16:45
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

José Mourinho wordt definitief de nieuwe hoofdtrainer van Real Madrid, zo melden vooraanstaande bronnen als Fabrizio Romano en The Athletic. De Portugees komt over van Benfica en zou inmiddels zijn handtekening hebben gezet onder een driejarig contract.

Real stelde afgelopen zomer oud-speler Xabi Alonso aan als hoofdtrainer. Waar de Spanjaard bij zijn vorige club Bayer Leverkusen nog grote indruk maakte, wilde het in stadion Santiago Bernabéu echter niet vlotten, waardoor het in januari van dit jaar al tot een breuk kwam. Als opvolger werd Alonso's oud-ploeggenoot Álvaro Arbeloa intern doorgeschoven, maar het was al langer duidelijk dat er volgend seizoen een nieuwe hoofdcoach zou gaan komen.

Dat dat Mourinho zou worden, was ook al een tijdje een publiek geheim. De Portugees, die tussen 2010 en 2013 ook al eindverantwoordelijk was bij De Koninklijke, geldt als de topkandidaat van president Florentino Pérez. Eerder deze maand werd al melding gemaakt van een mondeling akkoord over een tweejarig contract, maar The Athletic meldt dat Mourinho inmiddels heeft getekend tot medio 2029; voor drie jaar dus.

De presentatie van Mourinho laat nog wel even op zich wachten in verband met de vervroegde presidentsverkiezingen bij Real. Op 7 juni gaan de leden naar de stembus. De 79-jarige Pérez hoopt dan herkozen te worden, volgens Spaanse media is hij de gedoodverfde favoriet. Zijn opponent, ondernemer Enrique Riquelme, heeft al laten weten dat Mourinho niet zíjn keuze zou zijn.

José Mourinho
Benfica
Team: Benfica
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (26 jan. 1963)

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
38
59
94
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal
38
26
72
4
Atlético
38
18
69
5
Betis
38
11
60

