Liplezer onthult: 'Dit bijten Gavi en Vinícius elkaar toe in El Clásico'

12 mei 2026, 09:15
Vinicius Junior en Gavi
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het kwam tijdens El Clásico tot een verhitte confrontatie tussen Gavi en Vinícius Júnior. Spaanse liplezers hebben voor Movistar uitgezocht wat de middenvelder van FC Barcelona en de aanvaller van Real Madrid elkaar tijdens de topper zouden hebben toegebeten.

De emoties liepen hoog op in Camp Nou, waar Barcelona de rivaal versloeg en zich verzekerde van de landstitel. Vooral Gavi en Vinícius zochten elkaar voortdurend op in een serie felle onderonsjes.

Volgens de liplezers begon Gavi met een sneer richting de Braziliaan: “Waar is je Ballon d’Or?” Vinícius kaatste terug: “Ik heb de Champions League al gewonnen… Wat wil je, broer?”

Daar bleef het niet bij. Op beelden is te zien hoe Vinícius de middenvelder van Barcelona bij zijn haar probeert aan te raken, waarna Gavi zijn hand wegduwt. Daarna zou de Spanjaard opnieuw fel hebben gereageerd: “Hou je mond!”

De discussie tussen beide spelers bleef tijdens de wedstrijd doorgaan. Volgens de analyse van Movistar beet Gavi zijn tegenstander uiteindelijk toe: “Hou gewoon je mond en voetbal… Hou je mond en voetbal!”

Wat zegt Gavi over het opstootje?

Na afloop gaf de middenvelder zelf ook tekst en uitleg over het opstootje. Gavi erkende tegenover de Spaanse media dat hij Vinícius inderdaad hard had aangepakt.

“Dit hoort bij het voetbal. Wat op het veld gebeurt, blijft op het veld”, vertelde de middenvelder aan onder meer Marca. “Hij is temperamentvol, net als ik. Vinícius is een fantastische speler. Ik heb hem alleen gezegd dat hij zijn mond moest houden, meer niet.”

De Spaanse international benadrukte dat er buiten het veld geen sprake is van problemen tussen beide spelers. “Op het veld verdedig ik mijn clubkleuren en geef ik alles. Buiten het veld ben ik compleet anders, ook al lijkt dat misschien niet zo.”

Vinícius tart Barcelona-fans

Vinícius zorgde ondertussen zelf ook voor extra olie op het vuur. Terwijl Barcelona afstevende op de overwinning, maakte de aanvaller richting de tribunes gebaren over het aantal Champions League-titels van Real Madrid.

Barcelona - Real Madrid

Barcelona
2 - 0
Real Madrid
Gespeeld op 10 mei 2026
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
35
60
91
2
Real Madrid
35
37
77
3
Villarreal
35
25
69
4
Atlético
35
20
63
5
Betis
35
11
54

