Van grote waarde op het WK 2022, maar de vakantie nu al geboekt: 'Ik ga niet mee'

12 mei 2026, 09:51
WK 2022 Oranje Frenkie de Jong Davy Klaassen Memphis Depay Vincent Janssen Louis van Gaal Denzel Dumfries
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Davy Klaassen houdt geen rekening met deelname aan het WK. De middenvelder van Ajax speelde in maart 2023 zijn laatste interland voor het Nederlands elftal en is ‘realistisch genoeg’ om te weten dat hij waarschijnlijk niet meegaat naar de Verenigde Staten. Klaassen heeft zijn vakantie daarom al geboekt.

Klaassen speelde 41 interlands en was erbij op het WK 2022. Met een doelpunt en twee assists was hij van grote waarde in de groepsfase. Na dat toernooi speelde hij nog twee EK-kwalificatiewedstrijden in maart 2023, maar daar bleef het bij. Maandag leverde bondscoach Ronald Koeman bij de FIFA een lijst van 55 spelers in, waaruit hij zal moeten kiezen. De namen zijn niet bekend, maar Klaassen acht zijn kansen klein.

“Ik heb niks gehoord”, zegt de Ajacied desgevraagd in de voetbaltalkshow Rondo. “Maar daar had ik ook niet op gerekend, hoor. Ik ben ook wel realistisch genoeg om te bedenken dat ik niet bij die 55 zou zitten. Ik heb er niet op gerekend en heb mijn vakantie al geboekt. Ik ga naar Turkije.” Het komt niet in hem op om te bedanken voor het Nederlands elftal. “Nee, dat zou ik nooit doen.”

Klaassen hoopt op Champions League

De aanvoerder van Ajax richt zich voorlopig op het slot van het Eredivisie-seizoen. Ajax hoopt zich rechtstreeks te plaatsen voor Europees voetbal, maar moet ook vrezen voor deelname aan de play-offs om een voorrondeticket voor de Conference League. "Het is niet het meest leuke seizoen als Ajax-speler. Ik hoop dat we het goed gaan afsluiten en dat we er enigszins goed vanaf komen, zegt hij.

Tegelijkertijd kan Ajax zich in de laatste speelronde ook nog altijd plaatsen voor de tweede Champions League-voorronde. Een scenario dat een paar jaar geleden nog tot ontevredenheid zou hebben geleid, maar nu met gejuich ontvangen zal worden. “De laatste jaren is het niveau hier achteruit gegaan. En Jordi (Cruijff, red.) wil met zijn visie weer de weg omhoog vinden. Daar geloof ik in. Geen Europees voetbal spelen volgend jaar zou een dieptepunt zijn.”

  • zo 10 mei, 18:43
Davy Klaassen

Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
28
6
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

