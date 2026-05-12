houdt geen rekening met deelname aan het WK. De middenvelder van Ajax speelde in maart 2023 zijn laatste interland voor het Nederlands elftal en is ‘realistisch genoeg’ om te weten dat hij waarschijnlijk niet meegaat naar de Verenigde Staten. Klaassen heeft zijn vakantie daarom al geboekt.

Klaassen speelde 41 interlands en was erbij op het WK 2022. Met een doelpunt en twee assists was hij van grote waarde in de groepsfase. Na dat toernooi speelde hij nog twee EK-kwalificatiewedstrijden in maart 2023, maar daar bleef het bij. Maandag leverde bondscoach Ronald Koeman bij de FIFA een lijst van 55 spelers in, waaruit hij zal moeten kiezen. De namen zijn niet bekend, maar Klaassen acht zijn kansen klein.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb niks gehoord”, zegt de Ajacied desgevraagd in de voetbaltalkshow Rondo. “Maar daar had ik ook niet op gerekend, hoor. Ik ben ook wel realistisch genoeg om te bedenken dat ik niet bij die 55 zou zitten. Ik heb er niet op gerekend en heb mijn vakantie al geboekt. Ik ga naar Turkije.” Het komt niet in hem op om te bedanken voor het Nederlands elftal. “Nee, dat zou ik nooit doen.”

Klaassen hoopt op Champions League

De aanvoerder van Ajax richt zich voorlopig op het slot van het Eredivisie-seizoen. Ajax hoopt zich rechtstreeks te plaatsen voor Europees voetbal, maar moet ook vrezen voor deelname aan de play-offs om een voorrondeticket voor de Conference League. "Het is niet het meest leuke seizoen als Ajax-speler. Ik hoop dat we het goed gaan afsluiten en dat we er enigszins goed vanaf komen, zegt hij.

Tegelijkertijd kan Ajax zich in de laatste speelronde ook nog altijd plaatsen voor de tweede Champions League-voorronde. Een scenario dat een paar jaar geleden nog tot ontevredenheid zou hebben geleid, maar nu met gejuich ontvangen zal worden. “De laatste jaren is het niveau hier achteruit gegaan. En Jordi (Cruijff, red.) wil met zijn visie weer de weg omhoog vinden. Daar geloof ik in. Geen Europees voetbal spelen volgend jaar zou een dieptepunt zijn.”