heeft het niet meer naar zijn zin bij Ajax, zo beweert Mike Verweij maandagmiddag in Kick-off. De 33-jarige aanvaller loopt na dit seizoen uit zijn contract in Amsterdam en zou snakken naar het einde van het seizoen.

Weghorst kent geen gelukkig jaar bij Ajax. De boomlange spits begon nog wel aardig, maar raakte vervolgens langdurig geblesseerd. Toen hij weer fit was, duurde het negen wedstrijden voordat hij opnieuw wist te scoren. Bovendien heeft Weghorst geen vaste basisplaats en is het veelvuldig stuivertje wisselen met Kasper Dolberg. Afgelopen zondag, tegen FC Utrecht, maakte de Tukker overigens wel de 1-1.

Die treffer bleek uiteindelijk niet voldoende voor een resultaat voor Ajax, want Utrecht pakte in extremis de volle buit dankzij een doelpunt van Mike van der Hoorn. Het chagrijn was na afloop groot, met name bij aanvoerder Davy Klaassen. De middenvelder liet zich onder meer kritisch uit over de samenstelling van de selectie, die volgens hem allesbehalve in balans is.

“Een probleem bij Ajax is dat je te veel oudere jongens hebt. Aan het begin van het seizoen had je ook nog Remko Pasveer. Die werden ook nog eens heel cynisch op het moment dat ze niet speelden. De hele samenstelling van de selectie, ook qua leeftijdsopbouw, klopt niet”, stelt Verweij. Pim Sedee vraagt zich vervolgens af of er veel chagrijn binnen de selectie heerst. “Weghorst scoort bijvoorbeeld de 1-1, maar het leek alsof hij het ook helemaal had gehad”, constateert de presentator.

“Ja, die is er helemaal klaar mee. Die is er helemaal klaar mee. Als hij volgend seizoen naar FC Twente gaat, speelt hij misschien voorronde Champions League”, reageert Verweij.