Mike Verweij onthult: ‘Wout Weghorst is er helemaal klaar mee bij Ajax’

11 mei 2026, 17:43
Ajax-spits Wout Weghorst
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Wout Weghorst heeft het niet meer naar zijn zin bij Ajax, zo beweert Mike Verweij maandagmiddag in Kick-off. De 33-jarige aanvaller loopt na dit seizoen uit zijn contract in Amsterdam en zou snakken naar het einde van het seizoen.

Weghorst kent geen gelukkig jaar bij Ajax. De boomlange spits begon nog wel aardig, maar raakte vervolgens langdurig geblesseerd. Toen hij weer fit was, duurde het negen wedstrijden voordat hij opnieuw wist te scoren. Bovendien heeft Weghorst geen vaste basisplaats en is het veelvuldig stuivertje wisselen met Kasper Dolberg. Afgelopen zondag, tegen FC Utrecht, maakte de Tukker overigens wel de 1-1.

Die treffer bleek uiteindelijk niet voldoende voor een resultaat voor Ajax, want Utrecht pakte in extremis de volle buit dankzij een doelpunt van Mike van der Hoorn. Het chagrijn was na afloop groot, met name bij aanvoerder Davy Klaassen. De middenvelder liet zich onder meer kritisch uit over de samenstelling van de selectie, die volgens hem allesbehalve in balans is.

“Een probleem bij Ajax is dat je te veel oudere jongens hebt. Aan het begin van het seizoen had je ook nog Remko Pasveer. Die werden ook nog eens heel cynisch op het moment dat ze niet speelden. De hele samenstelling van de selectie, ook qua leeftijdsopbouw, klopt niet”, stelt Verweij. Pim Sedee vraagt zich vervolgens af of er veel chagrijn binnen de selectie heerst. “Weghorst scoort bijvoorbeeld de 1-1, maar het leek alsof hij het ook helemaal had gehad”, constateert de presentator.

“Ja, die is er helemaal klaar mee. Die is er helemaal klaar mee. Als hij volgend seizoen naar FC Twente gaat, speelt hij misschien voorronde Champions League”, reageert Verweij.

Vriendje Stokvis
1.884 Reacties
599 Dagen lid
8.992 Likes
Vriendje Stokvis
avatar

En het is nog wel zijn droomclub.

0laf
1.220 Reacties
1.323 Dagen lid
5.711 Likes
0laf
avatar

Goede opbouw van de selectie voor volgend seizoen, met Blind, Veltman, Eriksen en wellicht Tadic.

digipeet58
2 Reacties
194 Dagen lid
2 Likes
digipeet58
avatar

gaat nooit gebeuren.

Kicker
229 Reacties
667 Dagen lid
503 Likes
Kicker
avatar

Het ga je goed Wout en bedankt. Wij zijn met jou ook er helemaal klaar mee. Veel succes bij een andere club en neem gelijk Klaassen met je mee.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.172 Reacties
1.323 Dagen lid
6.402 Likes
Gusa
avatar

Mooi, dat zal aardig wederzijds zijn.

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
26
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50

