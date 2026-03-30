Live voetbal 1

Plottwist: Weghorst mag tóch hopen op transfer naar FC Twente

30 maart 2026, 21:04
Wout Weghorst AZ Ajax
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De kans dat Wout Weghorst volgend seizoen de overstap maakt naar FC Twente, is nog altijd nadrukkelijk aanwezig. Hoewel voormalig trainer Gertjan Verbeek onlangs stellig beweerde dat een transfer van de spits van Ajax van de baan zou zijn, wordt dat verhaal door clubwatcher Leon ten Voorde naar het rijk der fabelen verwezen. Volgens de journalist van Tubantia klopt er weinig van de geruchten die Verbeek de wereld in hielp over de spitspositie in Enschede.

Verbeek liet zich vorige week in het programma De Oosttribune uit over de aanvalslinie van de Tukkers. Hij stelde op de radio te hebben gehoord dat de contractverlenging van de 37-jarige Ricky van Wolfswinkel zo goed als afgerond zou zijn. Volgens Verbeek had dit directe gevolgen voor de mogelijke komst van Weghorst naar De Grolsch Veste. "Dat zegt gewoon iets over Weghorst. Die verhalen kunnen nu ook gewoon de prullenbak in", aldus de oud-oefenmeester.

Ten Voorde: 'Dit is een broodje aapverhaal'

Artikel gaat verder onder video

Ten Voorde heeft met verbazing geluisterd naar de uitspraken van Verbeek en reageerde scherp in de podcast De Ballen Verstand. De clubwatcher snapt niet waar de informatie vandaan komt. "Ik hoorde dat en dacht: naar welke piratenzender heeft hij geluisterd?", reageert Ten Voorde stellig. "Welke zender heeft in godsnaam dat bericht gebracht... dit is gewoon een broodje aapverhaal", concludeert hij.

Binnen FC Twente was lange tijd de verwachting dat Van Wolfswinkel na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan zou zetten. Hoewel de Enschedese club zijn aflopende verbintenis formeel heeft opgezegd, zijn beide partijen onlangs toch weer in gesprek gegaan over een mogelijke verlenging. Desondanks benadrukt Ten Voorde dat de routinier de knoop over een eventueel voetbalpensioen nog niet definitief heeft doorgehakt en dat er nog niets zeker is.

Komst Weghorst blijft reële optie

Omdat de toekomst van Van Wolfswinkel nog niet volledig is uitgekristalliseerd, blijft de deur voor Weghorst op een kier staan. De Oranje-international, die over een aflopend contract beschikt in Amsterdam, wordt al maanden in verband gebracht met een verhuizing naar de club uit zijn geboortestreek. Volgens Ten Voorde spelen de verhalen rondom de interesse in de spits niet voor niets en is een zomertransfer naar FC Twente nog altijd een reële mogelijkheid.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
22
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws