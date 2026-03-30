De kans dat volgend seizoen de overstap maakt naar FC Twente, is nog altijd nadrukkelijk aanwezig. Hoewel voormalig trainer Gertjan Verbeek onlangs stellig beweerde dat een transfer van de spits van Ajax van de baan zou zijn, wordt dat verhaal door clubwatcher Leon ten Voorde naar het rijk der fabelen verwezen. Volgens de journalist van Tubantia klopt er weinig van de geruchten die Verbeek de wereld in hielp over de spitspositie in Enschede.

Verbeek liet zich vorige week in het programma De Oosttribune uit over de aanvalslinie van de Tukkers. Hij stelde op de radio te hebben gehoord dat de contractverlenging van de 37-jarige Ricky van Wolfswinkel zo goed als afgerond zou zijn. Volgens Verbeek had dit directe gevolgen voor de mogelijke komst van Weghorst naar De Grolsch Veste. "Dat zegt gewoon iets over Weghorst. Die verhalen kunnen nu ook gewoon de prullenbak in", aldus de oud-oefenmeester.

Ten Voorde: 'Dit is een broodje aapverhaal'

Ten Voorde heeft met verbazing geluisterd naar de uitspraken van Verbeek en reageerde scherp in de podcast De Ballen Verstand. De clubwatcher snapt niet waar de informatie vandaan komt. "Ik hoorde dat en dacht: naar welke piratenzender heeft hij geluisterd?", reageert Ten Voorde stellig. "Welke zender heeft in godsnaam dat bericht gebracht... dit is gewoon een broodje aapverhaal", concludeert hij.

Binnen FC Twente was lange tijd de verwachting dat Van Wolfswinkel na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan zou zetten. Hoewel de Enschedese club zijn aflopende verbintenis formeel heeft opgezegd, zijn beide partijen onlangs toch weer in gesprek gegaan over een mogelijke verlenging. Desondanks benadrukt Ten Voorde dat de routinier de knoop over een eventueel voetbalpensioen nog niet definitief heeft doorgehakt en dat er nog niets zeker is.

Komst Weghorst blijft reële optie

Omdat de toekomst van Van Wolfswinkel nog niet volledig is uitgekristalliseerd, blijft de deur voor Weghorst op een kier staan. De Oranje-international, die over een aflopend contract beschikt in Amsterdam, wordt al maanden in verband gebracht met een verhuizing naar de club uit zijn geboortestreek. Volgens Ten Voorde spelen de verhalen rondom de interesse in de spits niet voor niets en is een zomertransfer naar FC Twente nog altijd een reële mogelijkheid.